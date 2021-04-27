【本報訊】中資化驗所華大基因日前被揭發近30宗假陽性檢測結果，疑涉及化驗室失誤導致樣本交叉污染。有事件苦主無故入院多日，更連累家人同事被迫停工停課，特首林鄭月娥卻以「顧及整體檢測能力」為由，堅持與華大合作。有協助事主的區議員批評，華大接連犯錯，政府卻未作出任何處分，質疑政府有心包庇。

苦主經濟損失難追回

華大基因早前被揭出現近30宗假陽性檢測結果，令檢測者無辜被送往檢疫隔離。事主梁先生任職裝修工人，有定期接受檢測，月初檢測結果呈陰性。他上周二（20日）於牛頭角體育館接受檢測，翌日收到通知結果呈初步陽性，其妻兒及工友均須檢疫。梁先生為免傳染妻兒，更一直於陽台自我隔離等待檢疫。

然而當他們入住檢疫中心後，華大基因被揭發檢測結果出現假陽性，梁先生頓成受害者，他其後在醫院兩次檢測均呈陰性，上周六（24日）終獲准出院，惟疑因政府人員溝通不足，在檢疫中心的妻兒及近十名工友延至當晚深夜才獲准離開。

梁先生一家因事件被迫停工停課，他與一眾工友更因此失去外判裝修工程機會，平均每人損失近三萬元，惟政府至今仍未跟進事件。梁太慨嘆一家經濟受事件影響，想追回損失卻投訴無門，「冇理由你哋失誤，要我哋平民百姓埋單」。

協助事主的觀塘區議員莫建成批評，政府內部消息混亂，令受影響市民無故承受巨大壓力。今次華大涉及化驗室失誤，政府卻只是停止其流動檢測工作，質疑政府包庇華大。

面對華大接連犯錯致市民受苦，林鄭月娥卻稱，在懲罰或採取這類行動的同時，也要顧及在抗疫方面的整體能力會否因為懲罰行動而大大削弱，從而影響香港的抗疫能力，「我相信我哋會作出適當的平衡，現時最重要嘅係同華大基因合作，一齊做好佢哋應該做嘅檢測安排」。

民主黨醫療政策副發言人袁海文批評，林鄭的說法猶如「打開口牌想放生華大」，質疑現時政府的檢測量已較去年大增。

袁海文說，政府應嚴厲懲罰華大，而非「不了了之，華大繼續賺公帑」，否則對市民極不公道。