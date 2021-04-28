食肆明日起可有條件放寬每枱客人數目，但最少有4項執行細節政府仍未釐清。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，很多執行細節政府未交代清楚，令業界有所顧慮，例如至今不知如何向政府申報不宜接種疫苗的員工情況，「如果做得唔好，萬一有事又告我哋」，相信大部份食肆短時間內保留B類模式，即維持4人一枱，以免不小心觸犯法例。

食肆明日起可按是否使用安心出行、員工或客人是否已接種疫苗等，自行分為A、B、C或D類，以放寬每枱客人數目及營業時間。政府昨日表示，要營業至午夜12時及最多6人一枱，員工要至少接種一劑疫苗，及客人須使用安心出行，若員工因健康理由不宜接種疫苗，須向政府申報及提交醫生證明。

港府突公佈大量細節 與業界會面時無提及

食環署署長楊碧筠今早突然指，食肆要申報營運模式，即營運A、B、C或D類，方便署方巡查，又要有平面圖顯示食肆分隔不同區域。

黃家和表示，政府昨日及今日公佈很多細節，之前與業界開會沒有提及，令業界感到很突然。新措施明日開始，但至今政府仍有很多細節未釐清，政府之前指申報不宜接種疫苗員工的表格可網上下載，但似乎未準備好。

「明日未必有食肆做到D類」 故無提供掃針卡app

他直言，「我都係今朝先聽到話要平面圖，場所佈置間隔可以成日轉」，暫時不知業界可以怎樣畫平面圖；政府也未提供劃分不同區域的詳細準則，如每區域面積或客人數目。政府之前指會有新應用程式，供食肆核實客人是否已接種疫苗及接種了多少劑疫苗，至今未收到該應用程式，懷疑「可能聽日未必有食肆立即做到D類」，所以政府暫未提供。

他指，在未清楚執行細節下，相信大部份食肆短時間內維持做B類，即4人一枱堂食至晚上10時，只有小部份明日可開始做C類，待員工已接種兩劑疫苗14日後，及營運順暢後再擴展至D類。他認為，政府應盡快交代細節，否則令業界有顧慮。

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