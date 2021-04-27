【本報訊】市民前年11月8日悼念科大男生周梓樂，香港仔海傍道一帶有人群聚集，20歲男學生被指以雷射筆照警被捕，被控《公安條例》下在公眾地方管有攻擊性武器罪，若罪成必須判拘禁刑罰。案件經審訊後，裁判官鄭紀航昨指涉案四名警方證人，在交收雷射筆時皆未作記錄；基於證物鏈的完整性成疑，裁定男生罪名不成立。本案或是鄭官處理抗爭案以來，首宗裁定脫罪的同類控罪案件。

旁聽席上人士在宣判後，一度拍掌歡呼，保安即時勸阻。正就讀大學的被告盧建熹，散庭後自言案件令他備受壓力，生活及學業均受影響，只望往後能專注於學業。

現年21歲的盧建熹，被控前年11月8日在香港仔海濱公園的公眾地方無合法權限或合理辯解，攜有一個能發出雷射光束的裝置。

指證物鏈連貫性有缺失

裁判官鄭紀航裁決指，控方案情指警長34808鄭家瑋於案發當晚11時許，接報有人於香港仔海傍道聚集堵路，於是與同袍乘巡邏車到場，駛至香港仔中心外，看見上方行人天橋有六名男子逗留叫囂。稍後，鄭兩度遭一名男子持發出綠光的棒狀物照射，他出言喝止。

另一警員、即控方第二證人後來下車，跨過馬路中間石壆追截正在逃走的男子，最後截停被告，高級警員則在被告的背囊內，搜出一支雷射筆。被告在警誡下稱：「支筆要嚟觀星咋！」

鄭官稱，第二證人稍後將雷射筆交予另一警員、即第五證人處理。證物後來再先後交到另外三名警員證人手上保管或處理，最後交到負責檢驗的總督察手中，全程總共牽涉六名警務人員，除第二證人及總督察有記錄交證物的日期和時間外，其後的警員證人均沒有記錄交收證物時間。直至去年年底，警員證人才補錄書面供詞，將交收串連起來。然而，聲稱將所有證物交予下一手警員的第五證人，卻無將「所有證物」羅列，未知是否包括涉案的雷射筆。

鄭官稱，被告因涉管有攻擊性武器被捕，警方早應清楚，案中被指是攻擊性武器的雷射筆，屬本案重要證據，卻無記錄交收。雖然呈堂證物的外觀與特徵，與警員描述的相似，惟證物鏈連貫性已有所缺失，控方未能在毫無合理疑點下證明呈堂雷射筆便是案中搜出的那支，故裁定被告罪名不成立。

案件編號：ESCC713/20