因去年1月19日在中環遮打花園舉行的「天下制裁」集會，被控煽惑他人參與非法集結等的集會申請人劉頴匡，今日從獄中來信。他在信中寄語留在香港的港人盡力以原來方式過日子，強調 「為咗維持香港應有嘅原貌，每一個香港人每一日都冇可能無事可為，應該要好辛勤拼搏先係」。

劉頴匡的社交網站專頁今日刊出劉的獄中書信。對於香港前路，他反問「香港人點會冇嘢可以做？」他續說「留喺香港，盡力用原來嘅生活方式過日子，確保我哋將來放監時，仍然可以見到熟悉嘅香港，呢樣本身已經係最重要亦最花氣力嘅事」。

同時，劉寄語大家要好好改善生活，「喺自己工作崗位上努力往上爬，盡量成為一個喺呢個城市有影響力嘅人，同時保持善良，幫助更多同路人」。

感謝外界寫心意卡 不致覺得自己眾叛親離

另外，他亦答謝外界寫給他的心意卡，令他覺得自己「並唔係一個眾叛親離嘅罪犯，而係為咗自己相信、亦好多其他人相信嘅價值而承受苦楚」。

他認為自己「比以往想像堅強，力量大概就係來自每一分外界嘅關心」，並希望外界「不妨都寫一張（心意卡）畀各位自己，擺喺當眼位置，提示自己呢段時間發生嘅事、記低此刻嘅心情，唔好遺忘，繼而化為生活上嘅力量，負重而行」。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）