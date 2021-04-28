審計報告發現，創新科技署轄下香港認可處，去年4月因應疫情，推出「醫用口罩」及「2019冠狀病毒反轉錄聚合酶連鎖反應」兩項測試，前者截至今年2月只接獲2宗申請，沒有批出過許可；獲政府認可提供後者測試的23間本地私營機構中，只有5間獲得認可處認可。報告又指出，檢測和認證局非官方成員出席率較低，例如2019舉行3次會議，17名非官方成員有6人從未或只有1次出席；而且會議上曾有成員未有披露潛在利益衝突。

2009年政府提出推動六大優勢產業，包括檢測和認證產業並成立檢證局，現時創科署有關「品質支援」工作由認可處、和檢證局秘書處等進行，2019至20年度開支為1.455億元。報告指出，認可處近5年只頒發了2項新認可資格，而且沒有適時覆審獲認可機構，有覆審逾期651天，建議須加強推廣認可服務，鼓勵決策局或部門使用認可處和獲認可機構服務。

4間機構認可資格逾期仍展示認可標誌

實驗所認可計劃下本已於2019年終止認可資格的21間機構，署方去年11月審查當中15間機構網站，發現有4間仍繼續展示認可標誌或聲稱獲認可等，建議須加強檢查。而就客戶接受報價與實驗所收取儀器校正的輪候時間，一般不應超過15個工作天，但2015至2020年校正的7,039項儀器中，有4,162項即超過一半逾15工作天，最長達827個工作天即3.3年。

現時檢證局成員包括檢測和認證業從業員、非官方成員即商界及專業團體代表，署方建議須提高非官方成員會議出席率，亦要適時發出會議紀錄初稿，因審查2016至2020年間14次會議，需時43至90天即平均66天秘書長才送出初稿。過去該局會於貿易展設立攤位，租金和製作費由局方支付，合資格獲認可合格評定機構會獲邀申請免費使用，惟署方留意到2016至2020年該局有50%至71%非官方成員擔任相關機構高層，但在會議上討論和通過計劃時沒有申報利益，建議要確保成員申報潛在利益衝突。

報告亦指出，產品標準資源中心使用率偏低，訪客人數由2015年17人減至2019年7人，去年截至9月疫情爆發期間，更只有4人。而校正實驗所沒有適時校正儀器，按清單截至今年1月5日有1,141項儀器須定期校正，但審計署留意到，當中381項已過期限，平均逾期331.8天即近1年，有25項逾期超過3年，最長更多至7.3年。創科署稱，涉事有245項屬備用儀器，或暫停使用儀器。

報告亦披露，去年1月1日至今年2月23日，本港進行超過860萬次相關病毒檢測，當中6成即逾513萬次由私營機構進行。對於23間政府認可提供聚合酶測試機構，當中只有5間獲認可處認可，創科署回應指，認可處正處理另外11間申請，而部份機構已獲海外認可機構認可。審計署亦建議，加強推廣認可處兩項測試的認可服務。就報告內各項建議，創科署表示同意。

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