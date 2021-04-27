【本報訊】再多一人接種疫苗後死亡。一名患肺纖維化、骨質疏鬆症及胃炎的74歲女子，因咳嗽及呼吸困難本月19日入院，25日離世，她死前18日（本月7日）曾接種第二劑復必泰，惟當局至昨日才公佈事件。另外，一名50歲男子前日接種第一劑復必泰後，即場疑急性腦中風，正留院觀察。

衞生署昨公佈兩宗接種後死亡事故的更新資料，其中一宗屬新披露，涉及一名患肺纖維化、骨質疏鬆症及胃炎的74歲女子，她因咳嗽及呼吸困難本月19日入住東區醫院，25日離世。她離世前18日曾接種第二劑復必泰疫苗，醫管局指該病人被診斷患有肺炎。

至於日前一名患高血壓、糖尿病及高血脂症的76歲男子，因右邊身無力，本月5日入住將軍澳醫院，被診斷患高血壓性顱內出血，延至本周一離世。他離世前26日於私家診所接種第二劑科興。醫管局指該病人是因肺炎離世。本港累計26人接種疫苗後死亡，當中21人接種科興，5人接種復必泰。

男子接種後疑急性腦中風

本周一有10宗接種後送院個案，其中六人已出院，三人留院觀察，其中一名50歲男子接種第一劑復必泰後懷疑急性腦中風，送院留醫，情況穩定；另有一名58歲男子接種第二劑科興後胸部疼痛、心悸及視野模糊而留院。而一名28歲男子接種第一劑復必泰後抽搐及血管迷走神經性昏厥，惟他不遵從醫生勸告自行出院 。另外，日前五名接種復必泰的市民，接種紀錄誤寫成科興，反映接種中心紀錄資料混亂。統籌接種計劃的公務員事務局長聶德權昨指涉事職員登入電腦系統戶口時「錯誤輸入賬戶」，導致列印的接種名稱有誤，形容事件是「手民之誤」，重申涉事市民無打錯疫苗。