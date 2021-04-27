【政策矛盾】

【本報訊】政府昨以本港疫情緩和為由，宣佈明日起放寬婚禮、周年股東大會及宗教活動的群組聚集限制人數，惟獨限聚令卻仍然維持四人。民主黨指疫情既已緩和，質疑政府堅拒放寬限聚令是政治考量。職工盟諷刺限聚令應改名為「禁止示威集會遊行令」，「係咪想五一遊行唔畀人行，然後六四集會唔畀人去維園，七一遊行又唔畀人去集結？」

食衞局局長陳肇始稱，宗教禮儀以外沒有供應食物或飲品的婚禮，以及周年股東大會等商務會議，明日起人數上限由20人提升至室內最多50人及室外最多100人；宗教聚集或活動人數上限提升至室內容納量50%及室外容納量100%，前提是年滿16歲參與者至少接種第一劑疫苗。

被問到為何不一併放寬限聚令，是否與五一遊行及六四集會等活動有關，以及是否須有一定疫苗接種率，政府才會考慮放寬限聚令，陳肇始並無正面回應，僅稱「限聚令放寬都係在於好多因素，唔能夠一下子咩都放寬，𠵱家要逐步有序放寬。」她續指若社會有更多人打疫苗，建立保護屏障，便有更多條件放寬。

政府去年6月16日一度放寬限聚令人數上限至50人，當時陳肇始強調限聚令基於公共衞生，絕對無任何政治考慮，又指限聚令上限50人是與婚禮、股東大會等看齊。惟去年7月爆發第三波疫情至今，限聚令一直徘徊二人或四人，今次政府放寬婚禮、股東大會人數上限，限聚令人數上限亦無看齊。

近日向警方申請五一遊行的職工盟總幹事蒙兆達指，現時食肆獲放寬至六人或八人一枱，室外婚禮更可100人，「但係出到街就要維持四個人，完全冇邏輯可言」，反映限聚令不是為防疫，而是用以禁制所有可能出現的遊行集會，「乜都可以放寬，乜都可以逐步鬆開，但就唯獨限聚令收到緊一緊，一啲都唔肯放。」

蒙兆達指政府「司馬昭之心，路人皆見」，「你唔好再話因為防疫而要繼續維持限聚令，你不如索性將限聚令改名，叫做『禁止示威集會遊行令』，咁咪仲清清楚楚囉，話個真相畀人聽，無謂遮遮掩掩」。他促政府重新考慮批准遊行集會及理性討論當中的防疫措施，「係咪五一遊行唔畀人行，然後六四集會唔畀人去維園，七一遊行又唔畀人去集結，咁去永續限聚令？」

民主黨：拒放寬屬政治選擇

民主黨主席羅健熙亦斥，「除口罩食飯係安全，但喺街上戴口罩反而唔安全，一定係政治因素考量，由於街上限聚令對經濟嘅影響比商界嘅壓力細，政府可能最尾先放寬限聚令」。他稱，隨着疫情緩和，除遊行集會、請願及記者會等，相信警方一般不會太留意市民在街上遊逛的人數，認為政府以限聚令滋擾遊行集會，「實際上限聚令未必有幾大用途，但對遊行示威就會好煩，限聚令完全覆蓋晒所有其他嘢，係政府一個政治選擇」。

對於限聚令仍然維持四人，市民陳先生指出，政府早前曾放寬食肆四人一枱，但限聚令仍然維持二人，「都係避免放寬太多市民出嚟，有共同目的食飯就得，有共同目的行街就唔得」。