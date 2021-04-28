逾一年的抗疫生活，令不少人因為留在家中而食得多、坐得多，導致體重大增。外科醫生指出，女士要留意肥胖所誘發的乳癌風險，尤其本身缺乏運動、精神壓力大的人。建議女士們每月都要做乳房自我檢查，發現有硬塊、乳頭凹陷等症狀應求醫，踏入40歲要進行乳癌篩查。多了解常見的乳癌疑惑，對預防有幫助。

乳癌是本地女性頭號常見癌症，根據醫管局香港癌症資料統計中心，2018年本港有4,645宗乳癌新症，當中4,618宗為女性、27宗涉及男士，同年共有756病人死亡。發病情況持續有上升趨勢，每14名女性中便有1人，有機會在其一生中罹患乳癌。缺乏運動如每星期少於3小時運動、肥胖、高度精神壓力、沒有餵哺母乳的經驗等，都是相關高危因素。

肥胖是乳癌高危

香港大學外科學系名譽臨床助理教授兼外科專科醫生麥可琪表示，肥胖是誘發乳癌其中一個重要因素，特別是踏入更年期的女性，身體會將其脂肪轉化為荷爾蒙，故乳癌風險都會增加。已知與荷爾蒙有關的乳癌佔整體乳癌大約七至八成，所以荷爾蒙這個因素很關鍵，在疫情下體重急升、有肥胖問題的女性需要留意，宜及早控制體重。一般建議女性每月都作自我乳房檢查，宜於經期完成一星期後進行，包括觸摸有否硬塊、觀察乳房是否有大小不一、乳頭凹陷或滲血水等相關症狀，有異常要盡快求醫。

【自我檢查乳房方法】

1）雙手叉腰，鏡前比較乳房形態、大小及皮膚有否異樣，再舉起雙臂重複觀察，留意腋下有否異常。

2）沖涼時，在濕滑皮膚上用指腹順時針，逐一按壓乳房及周圍，感覺有否硬塊，包括乳暈、乳頭及腋下。

3）仰卧床上，把左手放在頭與枕頭之間，用右手指腹檢查左邊乳房及腋窩內有否硬塊；假設乳房為一個鐘面，自12點位置順時針檢查至原點。換邊再做。

註：女性可於經期完結後7天進行，已停經、更年期及孕婦可每月固定一天做。

麥指，臨床上都有不少肥胖人士因為乳房較為豐滿，例如脂肪較多或有乳腺增生的情況，有時候會較難自我檢查，「病人會話好難摸或摸唔到，擔心唔準確，索性唔做」。自我檢查能提高市民對乳癌的警覺性，但不能百分百找到癌症，尤其一些生得較細粒、較深入的腫塊。所以一般女性若踏入40歲，應進行乳癌篩查，包括透過X光乳房造影檢查，評估有否乳癌風險，對於乳腺密度高的人，或要靠超聲波作出輔助，有懷疑可能需接受抽組織檢查。有乳癌家族史的人，要諮詢醫生意見，需否提早做檢查。

多掌握乳癌的正確資訊，對防治癌症有很大作用，不妨細閱下列「四問乳癌疑惑」：

問1：乳房有鈣化點，等於患上乳癌嗎？

答1：不一定。乳房的鈣化點可以由水囊分泌物、纖維瘤、乳腺管擴張，或血管鈣化造成，這些都屬於良性。惡性的鈣化點則可能是早期乳癌。醫生透過為病人進行乳房X光檢查，可觀察鈣化點的外形和分佈，若發現鈣化點較微細、形狀不規則，懷疑是惡性，便會提出作進一步的抽針檢查。一般來說，若女性在更年期後出現新的鈣化點，都要提高警覺。

問2：食太多雞翼會增加乳癌風險？

答2：未知。坊間流傳吃打針（注射了雌激素）的雞翼，會增加乳癌風險，但至今未有研究證實食幾多隻雞翼，或甚麼類型的雞翼，會增加多少乳癌風險。臨床上也未見有乳癌病人表示自己過往吃很多雞翼，或懷疑癌症與雞翼有關，一般建議均衡飲食便足夠。也有不少病人自行改吃無激素或有機雞翼。

問3：飲豆漿也會增加乳癌風險嗎？

答3：不是。已知過量攝取動物荷爾蒙，與乳癌有關，但豆漿含有的大豆異黃酮屬植物性荷爾蒙，正常飲用如每日一杯，不會增加乳癌風險。現時沒有研究指出，適當飲豆漿、食豆製品會令乳癌風險上升。

問4：胸痛是乳癌先兆？

答4：不一定，大部份乳癌不會引起胸痛，除非乳癌侵蝕神經線或皮膚。女性感到胸痛多數與乳房的水囊、纖維瘤變大或增生有關，尤其是來經之前出現的情況。

【預防乳癌錦囊】

●控制體重，預防肥胖

●定期運動習慣

●紓緩精神壓力，有需要時應尋求協助

●避免煙酒

●減少攝取飽和動物脂肪，如少食紅肉、少飲全脂奶，可改飲脫脂奶

●每月做自我乳房檢查，有症狀要求醫

●踏入40歲宜接受乳癌篩查

資料來源：麥可琪醫生

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