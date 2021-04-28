前年7.21元朗白衣人襲擊事件，8名白衣人被控，當中6人不認罪。案件經過連日審訊，控辯雙方今結案陳詞。控方引用梁頌恆游蕙禎闖入立法會案例，指相關控罪的定罪元素有「主觀準則」及「客觀準則」，分別在於集結者行為是「意圖」令人產生害怕、抑或是「相當可能」導致他人合理地害怕，而本案應採用客觀準則。有被告則透過代表大狀指出，當日只是在場指罵，但每次到最後都只是閃避或走開，緊守非暴力的界線。

控方今引用案例解釋適用的法律原則，包括梁頌恆游蕙禎與助理嘗試進入立法會會議室的非法集結案。控方指出，該案提及非法集結罪的定罪元素分別有「主觀準則」及「客觀準則」。套用於本案，控方認為應採用客觀準則；但即使採用主觀準則，仍足以定罪。

控方引梁游闖立會案例 指暴力事件後加入參與的人亦算參與暴動

翻查梁頌恆案判詞，主觀準則意即集結者行為是「意圖」令人產生害怕；客觀準則是該些行為「相當可能」導致他人合理地害怕。而經法官舉例查詢及澄清後，控方表示，若一場非法集結或暴動有人動手動武，其後在暴力事件後加入參與的人，亦算是參與了暴動。

次被告黃英傑的代表大狀回應控方案例指，希望法庭採用梁頌恆案例的「主觀準則」，即要證明集結者有「意圖」令人產生害怕，才可構成參與暴動。大狀強調，黃英傑的案情只涉及「罵」的行為，而其指罵內容亦不足以證明其意圖。

葉官詢問，被告在揮棍的暴躁人士身邊指罵，是否火上加油的行為。大狀認為，被告行為未達如此程度，當日到場目的只是搭車，其後轉變為圍觀者。

官質疑若同樣為找林卓廷算賬 或構成一起暴動

葉官聞言質疑：「如果佢睇到人哋打緊，佢仲喺度手指指，咁同圍觀者身份係咪對應？」大狀指出，黃每次指罵前都有事件發生，包括有人拍閘機、向他擲水樽，但他每次到最後都只是閃避或走開，緊守非暴力的界線。

葉官追問，黃曾身在施襲者最前排，動作帶挑釁性，是否暴動中的分工合作？大狀強調證明此點需要足夠關連，惟被告除了身體接近施襲者外，似乎沒有其他關連；又指其他人是要「保衞元朗」，而黃則是住在天水圍。

葉官再指出，集結者不論為宣揚任何目的而來，都可以構成一同暴動，「如果目的係搵林卓廷算賬，而林卓廷係閘內人士，佢哋針對閘內人士，咁又算唔算？」大狀回應指，這樣控方便需要證明黃有此目的，重申黃指罵是短暫的即時反應，其目的與其他人不相同。

控方回應指，共同目的可以是合法，亦可以是不合法，可以是純粹破壞社會安寧；而破壞社會安寧則是指蓄意或威脅使用暴力。次被告大狀反駁，控方未能證明黃是蓄意威脅施暴，黃亦有機會是欲阻止對方使用暴力。

官指審訊證據不應連繫到已認罪被告

另外，控方書面陳詞列舉的證據，亦包括早前已承認暴動罪的第三被告「懵良」林觀良的部份，夾附了他在現場影片出現的畫面截圖，並用紅圈圈起。法官葉佐文質疑作用何在，因懵良沒有受審，控方不能用他認罪的案情針對現時受審被告，現時提出有如引入新證供。

主控官周天行回應稱，不是要拿認罪被告的證據針對受審被告，有關截圖本身亦是審訊的證據。葉官認為，現階段只需在控罪詳情交代有其他人有份犯案，沒需要將受審被告連繫到已認罪的懵良；如案件需要判刑，屆時才可能需要考慮各被告與懵良在案中的關聯。

六名受審被告依序為運輸公司東主王志榮（55歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛（60歲）、「飛天南」吳偉南（57歲）、八鄉鄉事委員會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲），以及維修技工蔡立基（40歲）。另外兩名被告「懵良」林觀良（48歲）及「肥林」林啟明（43歲）承認暴動罪，還柙候判。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20】

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