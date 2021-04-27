【本報訊】香港移民潮今年步向高峯，移英BNO簽證計劃實施，吸引大批港人移居英國。錢跟人走，彭博研究報告指出，將有最多1.6萬個家庭移英，出走港人將出售的物業價值，或高達1,500億元。

早前英國《泰晤士報》報道，至今已有逾3.5萬人申請BNO簽證，即每周平均逾3,000人申請，申請個案的增長比英國政府估計快。彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）發表最新報告指，2021年香港將有約1.31萬至1.63萬個家庭通過BNO移居英國，佔私樓家庭的0.9%至1.1%。假設每個家庭有四人，即估計有5.24萬至6.52萬港人移英。如果他們全部出售物業，用以支付當地生活費，單計2021年便有機會套現約1,500億元。

英料港移民創310億收益

有地產經紀向本報透露，今年農曆新年前後的確突然湧現一批移民放盤，賣家主要為移民家庭，由於父母想趕及今年9月到英國開學，因此急於放售，盤價由800萬元至1,500萬元，佔放盤量約一成，業主的議價空間較大，平均願意減價2%至3%。根據中原數據，其平台4月份的住宅放盤量較去年同期大增48%，共有三萬多個住宅物業放售。

截至2020年12月29日，全年二手私人住宅買賣登記暫錄約4.1萬宗，涉約3,537.1億元；如果移民盤以1,000萬元作參考，彭博推算的1,500億元的物業總值，即是將有近1.5萬個樓盤放售，數量佔去年全年二手物業成交量約37%。

香港人賣樓移民者眾，英國內政部曾估計2021年至2025年間，移英港人數字最高可達1,048,100人，為英國政府帶來的收益最高可達29.39億英鎊（約310億港元）。由於未將疫情列入考慮因素，保守估計會有約29萬人移英，當中約13.8萬人會在今年申請簽證，五年間可帶來至少26億英鎊（約280億港元）。

不過彭博指出，移民人數急升，並不代表香港地產市場會陷入深淵，因為有買家正在吸收市場上增加的供應，據中原估計4月二手住宅交易量將有望達23年高位，達500億元。

美聯物業早前曾發表研究報告指出，以內地拼音作註冊姓名的「新香港人」買家，佔個人買家於香港一手私宅註冊量比率，由2020年第二季的低位約8.7%，連升三季，升至2021年首兩個月約10.5%。

美聯住宅部行政總裁布少明表示：「有唔少內地新移民，喺未取得香港身份證之前，已經開始睇定樓，等一攞到身份證後就即刻入市。」