中學文憑試（DSE）英文科聆聽及綜合能力卷今日（28日）開考。今年試題與世界博覽會和舉辦女子網球比賽有關，有英文科教師指，試卷難度與以往相若，惟部份與體育有關的生字考生較少接觸，如「serve」在網球中解作「開波」而非「服務」，考生看到或會「嚇親」，但對答題影響應該不大。

今年試卷中考生的身份是在一舉辦大型活動的公司的員工，分別要做有關世界博覽會的資料搜集，以及參與舉辦一女子網球比賽等，要聆聽錄音和閱讀文字材料，回答問題和撰寫簡報、電郵、公告等內容。

李求恩紀念中學副英文科主任張卓蕊表示，試題中出現部份與體育有關的生字，例如「serve」在網球中解作「開波」而非「服務」、意指行李掃描器的「Baggage Scanners」，以及意指戶外降溫風扇的「Outdoor Cooling Fans」等。

同為該校副英文科主任的簡麗妍認為，考生見到這些較少接觸的生字或會「嚇親」，但其實生字的意思可透過上文下理猜測，而試題的任務是要撰寫電郵和公告等，即使不懂個別詞彙，都應該能夠完成試題中的任務。

該校考生陳同學稱，該份卷有較多似要學生填寫句子的長橫線，有別於過往較多讓學生填充的短橫線，看到時「嚇一嚇」，加上自己「做得慢」，最後不夠時間做完試卷。不過，她指錄音不再出現愛爾蘭和印度等「奇怪口音」，不同發言者的聲線亦較易辨認。

李求恩紀念中學共有3名考生因收音機問題要到特別室應考。其中萬同學在試前播放《綠袖子》時已聽到「啪」一聲奇怪聲響，在做卷時更不斷「啪」導致有兩至三題聽不清楚答案，於是舉手要求去特別室，並在完成第一部份（task 1）後，在30秒內跑上位於一樓的特別室，笑言令他「興奮咗」，但沒影響答題狀態。

2考生檢疫中心應考 另2人強制檢測1人缺席考試

考評局公佈，今日舉行的英國語文科卷三考試，約有48,660名考生報考，合共設有450個禮堂試場及510個特別試場。截至今午3時，有兩名考生於竹篙灣檢疫中心應考，另有兩名考生向考評局公開考試資訊中心報告須接受強制檢測，其中一人能如期參與考試，一人最終未有參與今日考試。

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