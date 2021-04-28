被指「官商鄉黑」勾結的橫洲發展計劃，永寧村、楊屋新村和鳳池村村民成「摸底黑幕」犧牲品。現時三村僅餘4戶村民留守，警方今晨約7時已出動近百機動部隊（PTU）、便衣警及軍裝警員入村，駐守三村近朗屏路村口，並派出多名警員在其中兩戶留守村民歐陽夫婦及陳先生的家園外和後山。

現場所見，除多架警車停泊朗屏路，也見到有地政處的車輛駛至。至近上午7時半，大批佩戴頭盔、身穿「地政總署」背心的人員，分別到留守村民家門外，要求村民離開。有工作人員手持鐵筆、斧頭及剪鉗等。

三村不少路口均有身穿黑衫黑褲的保安把守，記者擬靠近採訪收地，惟被多名「衞業」保安阻止，稱內裏範圍已屬地政處，如記者想入內須「問地政攞permit（准許）」，又指警員喺入面「做緊嘢」，「住戶出咗嚟都冇得再入去」。

「幫政府強拆人哋屋企，仲係唔係人嚟㗎？」

留守的村民歐陽先生一家內掛上多條抗議橫額，以時任特首梁振英及現任特首林鄭月娥的道具人頭，並寫上「惡人要落地獄」、「恃強凌弱」等。歐陽先生以大聲公在鐵閘內向地政處及警員表示，村民一直捱打，「呢度係我哋嘅土地」、「我哋只係一家六口有老有嫩，點解要出動幾百人？」他指，導致他們一家未能搬走的是政府，「又話疫情又話乜⋯⋯點解爭取多少少時間，都咁無情？政府唔係為人民服務㗎咩？幫政府強拆人哋嘅屋企，你仲係唔係人嚟㗎？」他強調是想和解與溝通，促政府停止使用暴力，以理性和人情味處理問題。惟歐陽先生發言時，閘外的地政人員均背對住他。

至上午約8時，有更多保安增援和開簡報會。在場協調的區議員區國權再三強調，村民希望溝通，不要使用暴力，歐陽一家屋內有80多歲有長期病的老人家，和兩名還在上堂的小學生，呼籲地政和保安收手。他又指，歐陽一家至本月7日才獲發特惠津貼，不是不想搬走，而是不夠時間，批評是地政「做嘢慢」才導致這局面。

地政圖剪居民鐵閘 居民籲勿用暴力

歐陽先生及陳先生兩間屋外，仍有大批地政、保安及警員。身穿地政總署背心的職員向歐陽及區表示，會計時及給予最後10分鐘讓他們離開，否則可能尋求警方協助。

地政人員約8時40分再到歐陽一家門前，表示按法例要求他們撤離，並出動剪鉗試圖剪開歐陽家鐵閘，歐陽太太在旁重申「唔好用暴力」，區國權則從隙縫伸出手指阻止及一度呼痛，地政方停止動作，及後地政人員退後。歐陽先生站上屋頂，呼籲政府不要使用暴力，強調需時間搬走和希望溝通。

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