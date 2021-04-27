【本報訊】患有自閉症的14歲智障男童，2016年被發現於葵涌私人院舍「康橋之家」墮樓身亡。事隔五年，死因庭昨召開研訊。男童媽媽稱兒子入住院舍逾一年，其間經常周身傷；兒子曾稱遭院舍姑娘扭耳朵及用拖鞋打，更有院友透露院舍司機將糞便抹在兒子臉上。縱使兒子多番表達不欲回院舍，但基於無法照顧，她最終還是將兒子送返院舍。憶述兒子年僅14歲便離世，這名母親庭上難忍傷心痛哭，自責謂：「我都係幾冇用嘅媽咪，話唔返，22號早上湊咗佢返去。」怎料翌日便出事。

事發於2016年8月23日，不幸墮斃的男童為梁子駿，涉案院舍位於葵涌禾塘嘴街109至115號萬成大廈三字樓康橋之家。案件由兩男三女組成陪審團審理，由死因裁判官黃偉權主審。

首名證人是男童母親江月梅（56歲），她透露兒子兩歲時曾高燒入院，三歲被評估有自閉傾向，至六歲確診自閉症，同時被診斷有多項弱能。醫生報告顯示，死者患中度智障，事發時心智猶如五至七歲的孩童，溝通、社交能力有限，並有若干行為問題，包括拍打頭部等自殘動作、在不適當地方小便等。

揭指骨紅腫 寒冬無加衣

由於兒子年紀漸長，江自覺無法照顧，遂於2014年12月、即兒子13歲時將他送入涉案康橋之家居住。江自言起初「唔捨得」，經常從柴灣寓所乘車到葵涌探望，「有時接佢返屋企，有時煲湯拎去畀佢飲」，她昨在庭上憶述當年獲悉兒子去世時，一度情緒激動痛哭，黃官遂休庭待她平復心情。

江月梅透露，自兒子入住院舍後，她逢星期五會接他回家，其間多次發現兒子周身傷，在手、腳、頸、臉、額頭等位置出現，她見狀會拍照作紀錄。2015年6月，她接獲院舍通知兒子發燒入院，隨即趕往醫院，發現兒子手腕受傷，兒子解釋因「唔肯瞓覺」，「俾鍾姑娘打，鍾姑娘搵隻鞋打」。

同月，江再到院舍接兒子到醫院檢查牙齒，目擊鍾姑娘狀似緊張地替兒子「捽手」，她上前察看，鍾即謂「子駿自己整到」。她當時心想「咁緊張，我都未知」，後來發現兒子手指骨紅腫。江其後更發現兒子在寒冷的冬天僅穿兩件單薄衣服，一度質問職員，對方稱「唔肯着」，她聞言反問難道不可將衣服帶回學校麻煩老師幫忙，對方沒回應。

及至2016年6月，江發現兒子面有傷，「好心痛，化膿咁」，即帶兒子到急症室求診，其後又到診所洗傷口。後來院友告訴她：「鬼咩，俾人搽啲嘢去塊面，拖鞋又收埋，佢（死者）咪扭計囉。」江說，院友所指的「搽啲嘢」是糞便，搽的人是院舍司機李錦全。

自責稱「我係幾冇用媽咪」

江坦承不敢向職員查問兒子傷勢，其中鍾姑娘曾揚言，若兒子再「亂咁畫」便會打他手板，她當下聽到「好嬲」，但因不敢得失職員，擔心會打兒子打得更多；她又不敢報警，「報警去邊度住呢」，為此她曾向社工要求轉校、轉院舍，但對方稱「唔知有冇位」。她昨憶述此時，不禁謂「只可惜，最終冇呢個機會……」

江透露，最後一次接兒子回家是事發前約兩星期，兒子多番表示不想回院舍，「嗰度冇玩具，唔開心」。她自責謂：「我都係幾冇用嘅媽咪，話唔返，22號早上湊咗佢返去。」聆訊今續。

案件編號：CCDI474/16