前年7.28上環暴動案，湯偉雄及杜依蘭夫婦與17歲少女被控經審訊後脫罪。律政司不服判決，就裁決中的法律原則提出上訴。上訴庭早前頒下判詞，裁定律政司勝訴，直指一些即使並非身處現場的參與者，明顯也是「共同犯罪」，包括觀察環境提供資訊的「哨兵」以至駕駛「家長車」協助犯罪者逃脫的司機。據了解，赴湯杜火已向上訴庭申請上訴至終審法院的證明書，意味赴湯杜火案定下的共同犯罪原則，或會上訴至終審法院。

律政司署理副刑事檢控專員周天行今早為元朗7.21白衣人暴動案作口頭結案陳詞時，講及「參與暴動」控罪的法律原則，提到上訴庭早前就赴湯杜火案作出裁決，直指夥同犯罪者可以毋須見面或通訊仍能存有串謀犯罪協議。

周天行於陳詞時無意間透露，赴湯杜火案被告即湯偉雄、杜依蘭及案發時17歲少女的一方，已向上訴庭提出申請批准上訴至終審法院的證明書，惟聆訊尚未排期。此申請意味赴湯杜火一方有意就共同犯罪（joint enterprise）議題上訴到底。

湯偉雄及杜依蘭夫婦與17歲少女被控前年7.28在上環參與暴動，去年受審後脫罪。律政司認為原審法官錯解「共同犯罪」原則，向上訴庭申請釐清法律問題，主張「共同犯罪」可應用於暴動及非法集結罪，並且可針對不在案發現場的人。

不會推翻三人無罪裁定 惟對日後同類案件影響深遠

律政司並不尋求推翻三人的無罪裁決，惟裁決對之後的案件有深遠影響。

上訴聆訊由高院首席法官潘兆初、上訴庭副庭長麥機智及原訟庭法官彭寶琴審理。上訴庭上月底頒下判詞，裁定律政司勝訴，直指一些即使並非身處現場的參與者，明顯也是「共同犯罪」，包括在遙距指揮行動的人士或駕駛「家長車」協助犯罪者逃脫的人。

上訴庭指出，根據普通法原則，除非相關條文明示或暗示排除共同犯罪原則，否則共同犯罪原則適用於所有罪名，當中包括《公安條例》下的非法集結罪與暴動罪。

判詞續指，現今的非法集結及暴動本質具高度流動性，參與者之間分工仔細，各自擔任不同角色。當中部份參與者會身處案發現場，實屬主要犯事者；至於一些並非身處現場的參與者，則明顯是共同犯罪，協助或鼓勵主事者作出實際行動，造成破壞，理應負上罪責。

上訴庭接納律政司所舉的例子，認為符合共同犯罪原則，當中包括但不限於遙距監督或指揮行動的人士、提供金錢或防具者、透過電話或社交網站上鼓勵參與行動的人、在案發現場附近挖磚、收集物資或武器的人、駕車協助犯罪者逃脫的人，以至觀察環境並向犯罪者提供資訊的「哨兵」。

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