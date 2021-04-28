前年7.21元朗白衣人無差別襲擊事件，案件經過連日審訊，控辯雙方今進行結案陳詞。法官仔細問及證人所述警察當晚接報到場的時間，並特別問到：「計返時間，即係警察逗留咗幾耐㗎？」控方翻查筆記及文件紀錄，指有一段庭上未曾公開播放的站內閉路電視錄影，顯示約為半小時。

代表第六被告「飛天南」吳偉南的大狀劉啟賢稱，飛天南當晚因害怕被身旁戴橙色頭盔的男子絆跌，行為純屬自衞。據知第六被告的書面陳詞甚至指，即使飛天南在英龍圍有揮棍打中橙色頭盔男子，其行為「極其量只是干犯過份武力」，措詞惹控方及法官不解。法官葉佐文一度追問：「過份武力，法律上咪唔係自衞囉？」

辯方花了不少唇舌解釋，其陳詞意思不是指飛天南實質用了過份武力，而是認為自衞辯解適用於他面對的暴動及串謀蓄意傷人兩罪，即使法庭認定他使用的是過份武力，但兩罪仍有其他元素須要成立才可定罪，不代表用了過份武力即等如暴動罪成。

辯方續指，法庭先要考慮被告是否自衞；即使裁定他用的是過份武力，針對暴動罪尚要考慮與他人有否共同目的、打頭盔是否個人行為等因素。傷人控罪則因是串謀性質，亦非單純有暴力便可入罪，而是要考慮串謀元素能否成立。

未公開CCTV顯示一群軍裝警於站內逗留約半小時

法官及後仔細問及證人所述警察當晚接報到場的時間，並特別問到：「計返時間，即係警察逗留咗幾耐㗎？」控方翻查筆記及文件紀錄，指有一段庭上未曾公開播放的站內閉路電視錄影，顯示一群軍裝警約於晚上11時15分在G出口進入元朗站，11時45分全部離開。

控方並補充本案三組共六項控罪的案發時間，第一組為元朗站大堂及月台的暴動及傷人事件，由晚上10時40分發生至11時14分列車開走為止。換言之，該批警員是在元朗站內暴動完結後才現身，到場時相距事發時間約34至35分鐘。

根據早前證人N證供，他當晚10時半駕車到鳳攸北街一帶視察，其後收到居民通知西鐵站有人被困，N隨即報警但無法接通電話。他其後到站內傷者暫避的洗手間，由於擔心傷者再受襲擊，他在廁所門外守候，等了10分鐘只見救護員到場。N等待至警員到場護送傷者離開，自己才離開元朗站。比對時序，控方今天所述的進站警員，相信是N口中送走傷者的警員。

法官葉佐文指，控辯雙方今天補充的口頭陳詞份量不少，需要將原定5月底的裁決日再延期約三星期，最終定於6月18日裁決。他預告「冇可能半日」完成宣讀裁決，直言盡量不會將裁決書寫得太長，但「基本要寫嘅嘢」也不少，希望能在一天內完成裁決。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）