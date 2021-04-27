牆內的你們一切安好嗎？牆外的香港又迎來一場風暴，再一浪清算潮撲向人民，極權像發瘋似的，追殺看得到的抗爭火苗。They can’t kill us all，即使你們每天接到牆外的壞消息，但願你們堅信香港人心不滅，就如讀者所言，抗爭已經成為態度，融入生活，擇善固執的人格，極權如何囂張都搶不走。

把抗爭融入生活

親愛的手足們：

先講一句：保重身體，可能的話多諗開心的事。

不時到良心店舖食嘢或買嘢，好高興見到人流仲保持得到。雖然間中有一啲會告急，但一般好快就有熱心的同路人幫手，而且入內消費嗰種舒適感係難以言喻的。

當然可能有人會覺得我哋好似仲係做唔到太大改變，而且活動又好似乎去到樽頸。但我認為呢種只係表面而淺薄的觀點，因為呢個情況正正反映咗活動已經昇華咗，融入我哋生活裏面。基於生活化，活動先可以長久，先會有韌力。可能又會有人質疑咁就行禮如儀，但係我反而認為成為生活習慣就有堅持落去的力量。倘若您了解儒學精神的話，呢啲生活上的堅持就係價值實踐上的工夫。簡單而言，行禮如儀唔係問題，關鍵只在於您用乜態度去實踐，有冇真心誠意咁去做？又係咪明白箇中道理？定還是人哋叫您唔諗就跟住做呢？

我哋走過的足迹上有的係擇善固執，感動，以及血汗。

祝願

身心安康！

咏

感謝你們啟蒙

親愛的還柙民主戰士：

剛剛從城寨節目中聽過Gary的信，知道你們大概放下苦楚，積極面對苦難。在難過的日子裏，這總算是個鼓勵。

一場初選，無論辯論會，抑或是投票結果，都曾經令我們鼓舞；至今仍然覺得精采。可是，政權野蠻地指控這是罪行，更可怕地得到司法機關的配合。我們無路可走，只好暫時接受這一切荒謬；你們受苦了！

我每天都為你們和家人祈禱，願主賜予平安；Gary的信反映了主在聽我懇切的聲音。聖經中，門徒為要宣揚主的訊息，受盡當時政權的迫害；正如你們一樣。相信主的計劃會在地上進行，我們只好耐心等待。你們犧牲了自由，必將得到榮耀。願榮光歸香港！

今天全球自由民主國家聯盟，要求中共尊重香港的自主和民主；中共今天遇到的國際壓力，都是它破壞香港一國兩制的後果。香港民主同路人，一起喚醒了全世界對中共的警覺。中國的內部經濟增長放緩，生產業面臨斷鏈危機、外滙收入也遇到各種問題。你們今天的付出，換來美好的未來！

無論今後你們會不會參與政治，我仍然不會忘記你們所擔當過的歷史任務。多保重身體，今天的鍛煉，畢生受用！

如果有機會，請轉告其他在囚的手足，他們永遠在我心中留下位置。沒有他們的啟蒙，我仍然是一位活在自由世界中的自私「藍絲」；感謝他們的付出，同樣的，他們必得榮耀！

自由鳥執筆

自由再窄，也擋不住思想

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