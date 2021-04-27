最低工資曾經被認為是商界毒藥，推出初期，有商界不滿窒礙市場調節機制，明言反對。十年過去，卻因此受惠，提高企業競爭力。亦有僱主表示已時刻提醒自己要盡力給予員工最高的工資保障，面對工資水平未盡如人意，只好無奈說聲抱歉。

回想法定最低工資來臨前夕，碧瑤清潔服務有限公司行政總裁吳玉群傾向反對，「香港勞工市場一向會自由調節，我哋公司冇話人工特別低，所以我哋覺得最低工資阻咗市場調節。」最低工資落實後，清潔、保安等工種幾乎劃一薪金，有員工亦選擇轉投工作環境較舒適的保安行業，令集團很難請人。

正當以為面臨危機之際，機會就在眼前。碧瑤主要投標承辦政府的項目，吳玉群說，十年前員工的時薪為27元，與法定最低工資28元相差無幾，但由於欠缺法例規管，有無良同業以低一半的薪金招聘員工，「十蚊都有人做」，藉此壓低投標價。

吳玉群說，法定最低工資為業界提供薪金參考，不僅勞動者得到應有的回報，集團的競爭力亦不再遜色，「大家知道人工大概可以去到乜水平，唔會好似以前嘅現象，你鍾意出幾多錢，夠膽用一個好平嘅人工、用一個好低嘅價錢去標價」。

十年過去，集團所有員工的薪金都高於最低工資，平均時薪超過40元。吳玉群說，員工只是「earn a living」，若他們留意到其他工種的薪金高一、兩百元，便會離開，長遠亦難聘請有質素的員工，認為法例已達到初衷，可給員工最基本保障。

稻苗學會會長黃傑龍獲坊間推許為「良心老闆」，但曾幾何時，受僱於其叙福樓集團的員工，時薪僅有14元。黃傑龍指出，當時主要是酒樓推點心車的工人領取較低時薪，他們並非全職員工，以年紀較大的「點心姐姐」為主，靠兼職打發時間。若非要訂立最低工資，他也不會留意到相關情況。

黃傑龍另一身份是最低工資委員會前委員，由首屆開始做起。他表示已時刻提醒自己，訂立最低工資絕非保護商界，而是保護勞工權益，特別是最受壓迫、最基層的勞工。但作為商界代表，亦要如實反映僱主的難處，兩者取平衡。

黃傑龍：我哋加人工盡咗力

現時集團所有員工的工資早已遠超最低工資的水平，拋離幅度越來越大。黃傑龍認為，做生意不能只着眼眼前利益，目光宜放遠，「如果勞工受到保障，整個社會貧富懸殊唔好咁大，個社會咪可以和諧啲、穩定啲、有個好啲嘅營商環境」。他慶幸目前領取最低工資的僱員數目，已比十年前大減九成，商界似乎亦會自動自覺調整薪酬。

經歷四屆任期，最低工資由28元升至離任時的34.5元，升幅23%，他自問對基層有所交代。作為僱主，亦曾是委員會的商界代表，黃傑龍期望打工仔可體諒僱主面對的壓力，「希望佢哋都明，雖然唔會好盡如到人意，或者唔會真係好快可以生活得好好，但係要出糧嘅老闆、小企，喺困難中都係好辛苦」。若最終仍得不到諒解，只好由衷說：「抱歉，冇辦法加到你心目中嘅水平，但係我哋都盡咗力。」