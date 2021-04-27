不計時差，中共發表「四二六」社論32周年和奧斯卡給趙婷頒小金人竟然是同一天。這真是莫大的諷刺，是個天大的報應。

趙婷獲獎的電影，台灣繙譯叫《游牧人生》，中國大陸繙譯成《無依之地》，我更喜歡前者。電影贏得了三項奧斯卡大獎：最佳導演、最佳影片、最佳女主角。最佳攝影也入圍提名。原計劃選擇奧斯卡頒獎前夕4月23日在中國上映，但是因為中國網民「人肉」搜出趙婷在國外的「辱華」言論，影片上映檔期取消，海報下架，網絡對趙婷口誅筆伐，進行全面封殺。還因為記錄香港反修例運動的影片《不割席》入圍，奧斯卡頒獎禮也被禁止播出。

趙婷如何「辱華」？現在中國網上很難找到，但是海外網絡比比皆是，維基百科蒐集的最全。其中最重要的一條是2013年她接受《電影人》雜誌採訪時，被問到為甚麼要拍攝印第安人的題材？趙婷回答：「要從我小時候在中國說起，這是個充滿謊言的地方。我小時候收到的很多訊息都不正確，我開始對自己的家人和背景變得非常叛逆。」這難道就是「辱華」嗎？這要說到「四二六」社論，發表那年，趙婷只有7歲，這是當年最大的謊言，激發全民共憤。像趙婷那樣天資絕頂的北京小學生，不會不記得1989年的北京，正是這篇謊言，導致六四鄧小平對學生和市民進行了血腥的大屠殺。就像現在的緬甸，7歲的緬甸小學生今生能忘記街頭的鮮血和槍聲嗎？

六四之後，中共開始全國大搜捕，中國更成了「充滿謊言的地方」。

「我小時候收到的很多訊息都不正確」，應該是89之後她長成少年時候的記憶。趙婷的父親趙玉吉1985年進入首鋼，1990年36歲被周冠五選定為北京超大國有企業首鋼的總經理。據知情者言，他還是被選票選上去的，首鋼的選票不能選其他人。首鋼這個地方你幹甚麼上邊都知道，如果得罪了領導甭想調出首鋼。趙玉吉只幹了一年的總經理，1991年就被選票又選下來了，罪名竟然是搞「獨立王國」。其實就是提拔了一些年輕的中層幹部。當年他調出了首鋼，說明還沒有把周冠五得罪苦。

首鋼以後發生的事情，影響了全國。1992年鄧小平南巡之後，5月又視察首鋼，第一個點名要市長陳希同陪同。這直接導致李嘉誠出手相助，周冠五兒子周北方將首鋼下屬四個公司在香港上市，其中「首長四方集團公司」屬於一筆寫不出兩個「方」的鄧質方和周北方。1995年周北方因行賄和涉「無錫鄧斌32億非法集資案」被判死緩。卓琳自殺救子，在病床前談判，爭取到鄧質方攜妻子出走美國。鄧小平葬禮才獲准暫時回國。周北方一案，也直接讓江澤民拿下政敵陳希同。

已經離開首鋼的趙玉吉並非「因禍得福」，他不停轉輾於政府和多家國企，直到20年後在石景山工商分局註冊一家合資的投資管理有限公司，才算安定下來。趙婷六四之後經歷父母離婚，14歲獨立負笈西行，難道不是走上逃離中共黑暗政治之路嗎？

胡錫進為何追着趙婷不放

3月1日，《游牧人生》在金球獎上斬獲最具分量的最佳劇情片、最佳導演兩項大獎，《環球時報》英文版發出「中國的驕傲」的讚譽，當晚中國自媒體就爆出趙婷「辱華」的言論。《環球時報》英文版也開始刪除海報，封殺趙婷。帶頭製造出與影片獲獎無關的，趙婷從「中國驕傲」跌到「賣國導演」的另一熱點，導致影片在中國撤檔。中國媒體和外交戰狼團一樣，成為世界的笑柄。此刻胡錫進卻個人站出來發推特，先口出惡言「出來混遲早是要還的」，又變臉說「趙婷這部電影沒有必要因此而撤檔，中國保持開放，意味着能夠容納一些衝突和不一致。」只能說胡錫進沒有看懂這部影片，這部純美國電影，如果認為是揭露美國底層人的淒苦與艱難，可作為反美的教育素材就打錯算盤了。這群人有選擇生活方式的自由，有發表言論的自由，他們不受壓迫，他們有人權，他們拒絕救濟，他們選擇以自己的勞動來保障自己的自由。請問當下的中國能容納這些嗎？

趙婷奧斯卡頒獎式簡短的受獎感言講了《三字經》開篇的六個中國字「人之初，性本善」。當前中國中小學、幼兒園把《三字經》列為教材，中國的監獄、看守所也強制犯人和嫌疑人背誦。中共的出發點讓人民提高道德水平，是為了服從中共的統治。而趙婷說的「我把這個獎獻給展現出信心和勇氣以珍守自己的善心並對彼此保持善心的人，不管有時這有多艱難。」這當然包括入圍奧斯卡的《不割席》電影的製作者，還有該片記錄的千千萬萬的香港人。黨化了的媒體是接不住趙婷講的善的。且看，胡錫進祝賀趙婷的微博不是都被刪了嗎？喜出風頭的胡總編也只能翻牆出來在推特上秀一把，大外宣就鼓吹「中國媒體打破沉默」啦。

呂月

中國資深傳媒人