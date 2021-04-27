【本報訊】死者梁子駿母親直言，若有能力自然希望親自照顧兒子，兒子亦不想入住院舍，「唔肯返去，喊到死」。死因裁判官黃偉權問，既然一直在家照顧，為何要送兒子到院舍；子駿母親欲言又止，僅謂：「照顧唔到，佢同爸爸有衝突。」主診醫生其後透露，子駿曾兩度疑遭父親虐待入院，經評估後界定為高危個案，需入住照顧中心或院舍。

瑪麗醫院兒科副顧問醫生何松透露，子駿哥哥曾疑遭父親虐待，一度獲安排離家生活；子駿則2014年7月至8月分別因懷疑被父親虐待而入院，經評估後斷定為高危個案，被送入屯門照顧中心。惟子駿母親不滿意照顧中心，其後將子駿帶回家。局方上門探訪後擔心家庭照顧問題，認為子駿需入住院舍。

「喊到死」不肯返院舍

子駿母親江月梅透露，自子駿入住葵涌康橋之家後，她每星期不辭勞苦從柴灣寓所到院舍接兒子回家，自言若有能力，希望親自照顧兒子，因住院舍會「擔心住得好唔好呀，有冇畀水飲呀，有冇畀飯食呀」。江多次替兒子傷勢拍照，被問及原因，她先後解釋「話我哋打佢咪麻煩」、「唔係啲人以為我哋整到咁」。

江憶述，兒子每次回家都很開心，亦多次表達不想返回院舍。其中一次她帶兒子乘港鐵返院舍，至葵興站時，兒子不肯出站；另一次她帶兒子覆診後返院舍，其間過馬路時兒子「過幾次都喊到死，過唔到，拖返我轉頭」，其後更發脾氣踢其他人。

及至2015年9月，江一度打算接兒子回家居住，並已安排社工上門探訪，惟因兒子返家後將毛巾丟落街，「爸爸話遲啲先返（屋企）」，最後無奈地將兒子送回院舍。江自言曾到社區中心參加照顧自閉症兒童的課程講座，「但返到嚟爸爸唔鍾意，因要湊住佢（兒子）」，其後便沒再參與。