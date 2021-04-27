【本報訊】41歲男子昨晨在上水一間健身中心做運動，舉起槓鈴時暈倒，被槓鈴壓住胸口，職員從閉路電視監控發現意外，報警將他送院，目前情況危殆。警方正調查他因不夠力失手出事，抑或有隱病突然暈倒肇禍。

命危男子姓王（41歲），是24/7 FITNESS健身中心會員。該中心24小時營業，王昨晨於上水天平商場分店健身，至清晨6時27分左右，他使用桿兩端有鐵餅的槓鈴，舉起時突然暈倒，槓鈴壓住胸前。

清晨時段無職員當值

當時中心並無職員，約三分鐘後，職員透過閉路電視發現意外，連忙報警求助，救護員接報到場替他搶救，一邊心外壓、一邊送北區醫院搶救，他目前留醫深切治療部，情況危殆。案件列有人暈倒。

警方在場調查，翻看閉路電視片段，發現事主舉起槓鈴時倒地，暫未知他是不夠力出事，抑或有隱病，有待進一步調查。據了解，當時事主被發現於「史密夫機」重量訓練用器材附近暈倒，該機器事後已經停用。

香港浸會大學體育、運動及健康學系副教授雷雄德博士指出，槓鈴重量可以過百磅，一旦昏迷被壓，傷勢難以預料。他指，舉重用力閉氣時，有機會出現「努責現象」，產生短暫頭暈、頭痛、心悸，甚至短暫暈厥等情形。至於24小時營業的健身中心，深夜時段因為沒有駐場職員，會有危險性，若於深夜發生意外，未必及時被發現，建議市民若在凌晨時分健身，應約朋友同行，並要量力而為，以策萬全。

昨午12時許，有軍裝警重返健身室調查。在該中心健身的賴先生估計，事主或許未做足程序，才受傷暈倒，又指器械的槓鈴桿有20公斤重，鐵餅分為2.5公斤至20公斤，健身客可以因應能力而加磅；使用者需先測量桿子會否壓到胸部，再調整使用器械。他指該中心高峯時段為傍晚6時至晚上10時，客人人數可達約3、40人，有三名職員睇場，認為24小時健身中心比傳統的好，設備及環境舒適，「最緊要冇人sell你」，希望中心就事件檢討安全問題。