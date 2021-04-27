【本報訊】特首林鄭月娥早上高唱共產黨「為人民帶來美好生活」，港府下午就公佈引入形同內地社會信用系統的疫苗氣泡措施。明日起港人進入食肆、酒吧等多類處所的資格，將由有否注射疫苗和是否掃描安心出行兩大因素決定。當局亦會修例加入顧客刑責，今後亂填紙仔及提供假針卡者，會被定額罰款5,000元。

政府提出以疫苗氣泡為基礎，明日起放寬各項社交距離措施。食物及衞生局長陳肇始表示，食肆分為A、B、C、D共四類，其中A、B類分別為現時可提供堂食至晚上6時和10時的食肆，每枱人數上限分別為二人及四人。

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光顧C及D類食肆須掃安心碼

新增的C和D類食肆分別獲放寬每枱人數上限至六人和八人，堂食時間分別延長至凌晨12時和2時。不過，顧客屆時須強制使用安心出行，不可再「填紙仔」登記資料。若15歲或以下小童沒有智能電話，同行成人使用安心出行即可，沒有智能電話的長者可使用指定表格登記到訪資料。

兩級食肆亦規定員工須接種疫苗，C類須打至少一針，D類要完成兩針接種。若食客想光顧最多八人一枱、宴會上限可提高至100人的D類食肆，須打至少一針。食肆可選擇以隔板等形式分隔不同區域。

食衞局常任秘書長劉利群表示，資科辦將研發相關應用程式，食肆員工只要掃描針卡的二維碼，就能憑顏色區分客人接種疫苗數目。當局會修例設立針對顧客的刑責，若食客故意提供假資料，可處定額罰款5,000元。不過，新規例沒有賦予食肆查核食客身份的權利，劉利群承認有人或會展示他人的針卡，若食肆明知客人使用他人針卡但仍容許入內，同樣會被檢控。

除食肆外，酒吧等五個停業多月的處所亦會重開，大部份處所的員工和顧客同樣須接種至少一劑疫苗。特首林鄭月娥去年11月稱社會有聲音指若食肆強制使用安心出行，但食客不願意使用，即不能找地方吃東西，因此須小心處理是否強制使用；事隔五個月林鄭打倒昨日的我。

受影響員工若因健康理由未能打針，可以填寫申報表格並提交醫生證明書，但須每隔七天進行鼻腔和咽喉合併拭子樣本核酸檢測，若員工作出虛假聲明需負刑責；有關規定適用食肆員工。

婚禮、股東大會、宗教聚集的參與人數獲放寬，參加者逃不過捱一針的命運。30人為上限的本地遊旅行團只須員工打針，團友須使用安心出行。

袁海文：支配市民防疫自由

政府硬推措施，截至昨晚8時的過去24小時，再多16,200人預約打針，較前日同期的15,900人微升1.9%。

從飲食至參加各類活動，港人離不開安心出行和疫苗。民主黨醫療政策發言人袁海文批評，政府旨在把新措施逐步改造為另類的社會信用系統，以安心出行為軸心，支配市民打針等各項防疫意識的自由，最終港人吃飯、唱K甚至結婚都要聽從政府擺佈，過着猶如失去人權的生活。

根據內地的社會信用系統，人民會被分為 A、B、C、D 四個誠信級別，級別越高者，在社會各處行動都會更為方便，例如租車不需按金、享有較低的貸款息率等；至於低分者，有可能被限制人身自由，不能購買飛機票、火車票，甚至影響子女的學校選擇。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，食肆分區作用不大，因員工會穿梭不同區域。疫苗打第一針只有兩至七成保護力，政府此舉只為吸引更多人打針，大於防疫。

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