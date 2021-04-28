有報道指，標榜英國貴族學校的香港凱莉山學校繼2018年涉嫌無牌辦學後，近日更拖欠教職員薪金，校舍有傳欠租。校方否認拖糧，又稱欠租説法純屬溝通失誤。勞工處則稱關注事件，已敦促相關僱主須按《僱傭條例》規定向僱員支付工資。

《星島日報》今（28日）引述消息指，該校教職員自去年4月起已多次未依時獲發薪金，拖糧情況由最初僅1至2周，後來惡化至逾1個月，有教師4月上旬始收到2月薪金，而3月薪金至今仍未發放。

報道指校董汪栢賢昨午（27日）與教職員會面，稱學校財政仍穩健，但多名家長要求贖回債券令學校周轉不靈，要求教職員共渡時艱，3至5月薪金均未能準時出糧，料3月薪金最快5月上旬才能發放，又承諾向員工提供利息。

發聲明時冇否認拖糧 公關補飛稱「非屬實」

凱莉山學校今發聲明回應時未有否認拖糧，稱近年社會事件及疫情對學校營運「產生一定影響」，學校已向勞工處陳明，有關事宜已經「妥善處理」。其後又透過公關補充稱有關拖糧情況「不是屬實」；聲明又指欠租説法純屬溝通失誤。校方指已向退校的家長贖回提名券，部份仍有爭拗個案將交給律師處理；對於毫無根據的指摘或惡意中傷，不排除會採取法律行動。

勞工處回覆稱關注事件，並已提醒及敦促相關僱主須按《僱傭條例》規定，向僱員支付工資。處方指根據《僱傭條例》，僱主必須在工資期屆滿後的7天內支付工資，僱主如故意及無合理辯解違反相關規例，即屬違法，一經定罪最高可被判罰款35萬元及監禁3年。教育局則指，未有接獲有關未能贖回該校債券或教職員薪金事宜的投訴，會與學校了解情況及提供意見。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）