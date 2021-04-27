【本報訊】政府把全港食肆撕裂成A、B、C、D四個類別，但運作細節仍有不清晰地方，食衞局與業界代表也未能提供答案。有飲食業界代表指，新安排與早前商討的內容有出入，形容執行細節複雜，需再與當局討論。

稻苗學會會長黃傑龍表示，政府昨公佈的疫苗氣泡安排與業界早前商討內容有出入，「業界群組睇完政府公佈嘅安排，大家都呆若木雞，太複雜，大家都唔知點面對，要詳細研究，我哋仲要搞埋六次換氣率，都未得閒理到呢件事」。

不可隨便轉變模式

據他理解，食肆須選定以那個類別模式營運，不可隨便轉變，「佢唔係畀你一個處所做晒A、B、C、D類，要先揀咗A、B、C定D先，食肆唔可以隨時改變邊個類別，如果揀咗C類，員工就要最少打咗一針疫苗，而顧客又用安心出行，就可安排佢哋坐『安心出行區』，但如果有客人只係填紙仔，咁就照舊四人一枱及營業至晚上10時，到上10時後，就只有『安心出行區』繼續做到凌晨12時」。

舉例說，食肆可否在晚上10時前採用B類模式營運，接待不願使用安心出行顧客，然後10時變身為C類、甚至D類，接待使用安心出行甚至已接種顧客？食衞局沒有答案，業界也不清楚。

香港餐飲聯業協會會長黃家和指出，上周五業界與政府商討疫苗氣泡安排，與政府昨日公佈的內容有出入，「整體上係環繞相關方向傾，但就冇提及A、B、C、D四個分類，一開始只係話要求員工打針，冇話又A、又B、又C、又D，我哋都覺得有啲複雜」。他指出，若食肆希望延長營業時間，增加顧客數目，自然會配合措施，相信大型食肆會較積極配合，至於中小型食肆則受限於場所較細，可能會繼續B類模式，即四人一枱及營業至晚上10時。

食衞局常任秘書長劉利群表示，食肆可採用隔板等形式分隔不同區域；有關食肆分區的詳細做法，稍後政府會再作指引。