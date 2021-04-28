前年12月粉嶺公路發生嚴重車禍，駕駛978號線的九巴車長疑因左手未有握緊軚盤，令巴士偏離馬路，猛撞路邊欄杆及大樹，車頂遭劏開，有上層乘客連人帶椅拋出車外，釀成6死38傷慘劇。車長早前在區域法院承認危險駕駛導致他人死亡及身體嚴重受傷兩罪，法官譚思樂今判刑時指，被告身為巴士司機，行車期間疑似打瞌睡，未能及時作出反應，將乘客生命置於危險，亦令受害者家屬悲痛，判刑要有阻嚇性，經考慮後判處被告入獄4年，停牌5年。

被告文志光（57歲）承認於前年12月18日在新界粉嶺公路往上水方向、近松柏塱里程碑27.5(A)的道路上，危險駕駛車輛登記號碼TA6723 的九巴，引致蘇麗雄、陳嘉龍、張志明、王惠蘭、楊若賢及鄭燕生6人死亡，並引致8名乘客身體受嚴重傷害。

被告自2001年受僱九巴為全職司機，自2017年起駕駛本案978路線巴士。案發當日早上5時許，被告開始當值，而意外發生時為被告當日更次的最後一程車。當日下午4時許，被告駕駛的九巴途經粉嶺公路，到達松柏塱附近時突然左轉，擦過防撞欄，衝入欄外樹叢。經計算，巴士在事發前以時速約70公里行駛。

被告事後曾向到場救護主任及警員分別表示「我見掛喺錢箱嗰個位水樽就跌咁，咪執囉，一執就撞咗埋去」、「行駛期間，我恰一恰」。惟辯方早前求情時則表示，被告曾指意外一刻「我個人（僵）硬咗囉」，亦記不起當日與救護主任或警員的對話內容。

官指行車期間被告有睡着迹象 將乘客生命置於危險

譚官判刑時指出，沒有證據顯示巴士當時超速，惟車內閉路電視鏡頭拍攝到被告於行車期間曾點頭及用手觸碰臉部，疑似打瞌睡及打呵欠。而事發前幾秒，被告左手曾短暫離開軚盤，使巴士溜向左邊，偏離馬路，卻未能及時扭軚，巴士最終撞向欄杆及大樹。譚官指出，被告於撞車後兩秒才煞車，亦顯示他當時有睡着的迹象。

譚官考慮到判刑須具譴責性，認為被告身為巴士司機，導致嚴重意外，多於一人死亡，將乘客生命置於危險，亦令受害者家屬陷於悲痛，均屬加刑因素。就危險駕駛導致他人死亡及身體嚴重受傷兩罪，量刑起點分別為5年和4年半；惟譚官考慮到被告願意承認罪責、過往品格良好及無刑事紀錄，故酌量減刑，分別就兩罪判監38及34個月，其中10個月刑期分期執行，最終判監4年。被告另須在停牌完結前3個月自費修讀駕駛改進課程。

辯方早前求情指，被告於會見律師時多次表示，為釀成奪去多條人命的意外感到愧疚和悲痛，事後更不敢接觸或直視他人。被告又透過律師在庭上向所有受害者致以最深切道歉。他於今年1月自願取消保釋，只盼盡快認罪服刑。

警方庭外表示，判刑能反映案件的嚴重性，認為被告跟及格而謹慎的駕駛者偏離甚遠，又呼籲職業司機應專注駕駛，堅負維護道路使用者及乘客安全的責任。

【案件編號：DCCC907/20】

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