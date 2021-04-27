元朗黃店「亞萊泰菜」今年1月舉行「一日店員」活動，將該日營業額扣除成本全數出糧予一名剛出獄的反修例運動抗爭者後，今天（28日）會與「天水連線」成員合作，為一名因參與前年6.9大遊行被控非法集結罪成，日前刑滿出獄的抗爭者再度舉辦「一日店員」活動，希望為該名抗爭者籌募繼續學業所需的學費和短期生活費。店主Oscar坦言該店在疫情下經營困難，個人亦欠銀行數十萬元，但仍堅持舉行今次活動，「我睇到我今個月夠錢交租、夠出人工，就覺得我其實有餘力可以幫人」。

今次受助抗爭者Leo接受《蘋果》訪問時指，自己今年1月服刑時，在囚友訂閱的《蘋果日報》讀到Oscar願意協助刑滿出獄抗爭者的報道，故日前獲釋後即透過友人聯絡Oscar，並在對方核實身份後，獲得今次協助。

年僅20歲的Oscar表示，今次「一日店員」活動與上次一樣，希望協助刑滿的抗爭者解決燃眉之急，今次希望協助早前因入獄被迫失業，更因此延遲一年大學畢業的Leo應付今年的學費和短期生活費。

冀市民別介意出菜或較平日慢

雖然Oscar在記者細問下，透露該店經營並不容易，目前他更是「負資產」，欠銀行數十萬元，但他卻說：「唔需要幫我，亦唔需要同情、唔需要可憐我，呢樣嘢唔係任何人逼我去做，係我自己去做，ok嘅。」他又苦笑說早前開設的旺角分店，是得到不同抗爭者夾錢才能開張，不是因為該店賺到很多錢。

他呼籲，希望支持抗爭者的香港人今天（28日）可光顧該店位於元朗的本店，又或者旺角的分店，指全部收入扣除成本後，將會捐給Leo和支援其他抗爭者，元朗店亦會寄賣「天水連線」的毛巾。鑑於上次巿民排長龍力撐該店的經驗，他希望到場支持巿民不要介意出菜或比平日慢，透露自己亦會親自下廚，而他早前學廚期間，手部一度因意外骨折。

原本今年大學畢業 參加6.9遊行期間被捕入獄

今年24歲的Leo受訪時表示，自己前年在逾百萬港人參與的6.9大遊行期間被捕，最終因非法集結罪成而入獄數個月，他十分感謝Oscar不惜犧牲收入，亦決心幫助同路人。他坦言，由於被捕後失去原來工作，令原本今年畢業後成為家庭經濟支柱的計劃無法實行，並指今次獲捐款應付學費後，會將餘款還給早前為他借出保釋金的612基金，亦希望能夠協助一些他在獄中認識的抗爭者購買物資，改善他們在囚時的生活。

Leo呼籲有經濟能力的香港人，可以多捐款支持目前籌款仍未達標的612基金、支持囚權組織「石牆花」，以及多寫信給在囚抗爭者，形容在囚期間最鼓舞的就是收到同路人的來信。對於因參與6.9大遊行而入獄，Leo說不覺得服刑是人生污點，「一個人嘅未來，唔係一時三刻嘅事決定到，我唔會後悔當日我做嘅任何一件事情，因為呢個係一個使命」，強調當日自己每個決定，都只是希望下一代能活在有民主和自由的香港，而不是為了一己私慾。

他不諱言，服刑期間，得悉大批民主派人士因參加初選而遭到大搜捕的消息後，不禁傷心落淚，認為政權目前無限期拘押民主派人士的做法十分殘暴，「我出嚟後，見到佢地仲還押緊，好多同我同年嘅抗爭者，有啲細過我（嘅）學生至今被囚，我好唔開心，呢個社會究竟發生乜嘢事？」對於不少港人已對未來失去希望，選擇移民或流亡，愛看歷史書的Leo卻深信，所有朝代和王朝都是「盛極則衰，衰極則亡」，認為已經移民、流亡又或者選擇留下的香港人，未來最重要是堅持立場和原則，盡力維持心中的價值觀，「我自己唔會放棄，呢個係我想畀大家嘅一啲說話」。

記者 林俊謙

「亞萊泰菜」地址：

元朗本店：新界元朗教育路118號地下

旺角分店：九龍旺角亞皆老街76號

營業時間：中午12時至晚上10時

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