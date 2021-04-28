華大基因早前爆出多宗疑似檢測出錯的「假陽性」個案，當中涉及一名46歲荃灣西如心酒店女房務員，連累大批員工及住客要接受隔離。然而，該名女房務員已出院，卻仍有市民被迫坐隔離監。有被隔離住客指，女房務員已出院，惟完全沒有被告知可以提早完成隔離，向政府查詢時，各部門亦不斷「卸責」，有醫療人員着他「自救」，甚至有自稱衞生署人員指，該個案仍然屬於陽性，着他「唔好信傳媒講嘢」，批評政府部門各施其政，「完全唔協調，捉我入嚟就識，入到嚟就乜都唔理」。

40多歲的Raymond（化名）偕太太於本月15至16日到荃灣西如心酒店「Staycation」，隨後於20日收到衞生防護中心致電，指該酒店出現女房務員確診個案，兩人成為緊密接觸者，翌日（21日）被送到觀塘的隔離酒店隔離，須留至30日，當天已完成一次檢測。

然而，在Raymond隔離兩日後、即本月23日，衞生防護中心已確認，華大基因疑出錯，導致28個樣本受污染出現「假陽性」，當中包括第11702號個案的女房務員。直至本月25日，醫管局資料顯示，該名女房務員更已出院。

政府部門互相卸責

Raymond從家人口中及傳媒報道後得悉事件，但一直沒有政府人員通知有關消息，隨即向政府部門查詢。當他致電給予隔離住客的支援熱線，發現由公務員事務局人員接聽，「佢叫我自己打返去衞生防護中心，之後問幫我量體溫嘅人，佢就話『我哋唔關事㗎，只係負責量體溫』」。

拒協助改期打第二針疫苗：自己聯絡醫院自救

Raymond續指，自己早前已接種第一劑BioNTech復必泰疫苗，原定於隔離期間須接種第二劑。他向醫護人員查詢是否可協助他改期，惟對方着他「自己聯絡醫院自救」。他批評，政府各部門溝通毫不協調，「捉我入嚟就識，入到嚟就乜都唔理」。Raymond亦不滿指，由開始隔離至今，完全沒有人向他問及有否接種疫苗，「問佢哋又乜都唔知，你係咁叫啲市民打針打針，打完針都要隔離，打嚟做乜啫？」

自稱衞生署人員指個案仍屬陽性

直至前晚（26日）傍晚，有一名自稱衞生署人員的郭姓男子致電Raymond，並聲稱女房務員的個案仍然屬於陽性，「佢話『政府澄清咗，同華大（基因）無關，除非啲專家開咗會，確認係假陽性先會放人』」，又着他「唔好信咁多傳媒講嘢」。Raymond追問指，專家確實開會時間，對方亦未能答覆，「咁佢哋一直唔開會，係咪就諗住了咗件事就算數？」

至少損半個月人工誓要求賠償 質疑政府「放生」回港易

Raymond斥，是次隔離令兩口子損失慘重，除了失去自由，自己與太太均從事文職。為應付隔離，兩人要請「大假」或「無薪假」，現已至少損失半個月人工達數千元。他太太亦指，涉事女房務員經「回港易」來港，但不理解為何未完成檢疫就可以讓他們自己遊走，甚至上班，「其實如果你係想放晒啲病毒入嚟逼市民打針，你咪講囉」。兩人明言必定會追究事件，要求賠償。

袁海文批政府部門「只做自己嗰瓣」

協助Raymond的民主黨醫療政策發言人袁海文批評，事件可見政府不同部門行政失當，令市民白白坐「疫監」，「隔離前嘅工作就快，但隔離後嘅所有跟進係欠奉，係好荒謬」。他斥，政府以專家開會為由推卸責任，「專家冇可能就住每個case（個案）傾隔唔隔離，所有政策都應該要到位，涉及假陽性嘅個案要立即處理」，而不應每個部門「只係做自己嗰瓣」。

除了隔離政策混亂，袁指，政府日前公佈的「食肆4級制」亦非常複雜，令市民無所適從，「有啲市民同我哋講，係複雜過啲金融機構嘅結構性產品」。他亦認為，措施反映政府邏輯混亂，竟然出現只用「安心出行」但不接種疫苗的市民，比接種兩劑疫苗但拒絕使用「安心出行」的市民，可光顧的餐廳種類更多，只為強推市民使用「安心出行」，「但你連緊密接觸者嘅跟進都做唔好，叫人點樣信你個機制？」

政府對受影響市民致歉 緊密接觸者如檢測陰性可離開檢疫中心

政府回應稱，高度重視華大基因「假陽性」事件，正嚴肅跟進，指30個涉事樣本的相關人士被送往隔離後，醫管局再次進行病毒及抗體檢測，個別人士兩者檢測均獲確認為陰性結果後，已獲安排出院，而事件中被送往檢疫的緊密接觸者在其病毒檢測結果確認為陰性後，亦已陸續獲准離開檢疫中心，毋須完成14天檢疫期。政府並對受事件影響的市民深表抱歉，重申因審慎起見，為盡早切斷社區內可能存在的隱形傳播鏈，故當時有需要隔離該批初步陽性個案的人士。

政府指已要求華大基因就事件深入調查，並提交調查報告，政府會根據調查結果及情節嚴重程度，按合約條款作出適當處分，包括中止服務合約，並保留不接受該承辦商參與競投政府將來同類型服務合約的權利；如調查顯示該醫務化驗所及其專業人員涉及違反相關專業守則，政府會將個案呈報醫務化驗師管理委員會以作跟進。

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