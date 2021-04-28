少數族裔學童教育問題備受關注，過去有關注團體反映，少數族裔受限於其中文能力，難以融入社區。教育局於2014／15學年起推行措施，加強支援非華語學生教育，但審計署發現，雖然局方向合資格學校提供非華語學生資助，但不少學校都未有用盡所得撥款，不曾使用任何校本支援服務的學校佔61%。

此外，在2016至19學年期間，約有2,000名非華語學生報讀由大專院校開辦的中文輔導班，但中途退出者佔20%，學習小組的平均出席率為60%或以下。課程導師的質素亦有待改善，根據局方評估，48%人表現僅取得合格或以下分數。

審計署指，在2015至20學年期間，教育局為非華語學生提供教育支援措施的開支，由2.4億元增至4.6億元，增幅達87%。為加強支援非華語學生，局方由2014年起向合資格學校提供額外撥款，但署方審查後發現，5個學年期間，都有學校未能用盡過半資助額，包括每年領取65萬元至150萬元資助的中小學和特殊學校，以2014／15學年為例，有關學校數目達26間。

署方又發現，有非華語學生就讀的學校亦不太熱衷申請，由局方提供的校本支援服務，在2014至20學年期間，61%學校不曾接受任何校本支援服務，數量為438間，當中，不少學校的非華語學生佔校內學生總人數超過1成。

兩成非華語生退出中文輔導班 小組導師近半表現不合格

自2007年起，教育局委託一所大專院校為非華語學生開辦中文輔導班。審計署發現，在2016至19學年期間，約有2,000名非華語學生報讀輔導班，但中途退出者佔20%，學習小組的平均出席率為60%或以下。在2015至20學年期間，每個學年約57%學生認為，學習小組採用的學習材料的難度未能配合其程度。

師資方面，審計署亦認為有需要改善。根據局方透過觀課監察，在2017至19學年期間，在42個學習小組中，48%導師表現僅取得合格或以下分數。

署方又指出，由2014／15學年起，教育局以試驗性質推出「教授中文作為第二語言」專業進修津貼計劃，計劃即使兩度延長至今個學年，但8年間都只接獲99宗申請，當中有89人獲批津貼，僅達計劃預算資助最多450名教師的20%。

署方建議教育局，加強監察學校運用非華語學生資助的情況，並鼓勵沒有充分理由而未用盡資助的學校善用該項資助。此外，亦有必要提升教師的能力，就教授中文作為第二語言訂下合適的培訓要求，確保報讀中文輔導班的學生被編入合適程度的學習小組，從而改善輔導班退出率和出席率。教育局表示同意審計署的建議。

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