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【本報訊】雖然大批民主派人士因不同罪名遭還押監獄，但他們仍透過探訪的人，向牆外的市民報平安，並且多謝一直為他們打氣的旁聽師、追車師及寫信師，着市民不用替他們擔心，他們仍然撐得住。

「為香港人呼冤」

因被控披露負責調查7.21案的警司游乃強疑正接受廉署調查的林卓廷，昨上庭應訊。林卓廷fb小編前晚呼籲旁聽師、追車師去幫他打氣，還表示他上庭日要一早做準備，回到獄中已入夜，親友變相少了一個探訪機會，「佢嘅上庭頻密程度亦令探訪次數變得少之又少，有好多佢想見嘅人至今仍未排到去見佢」。不過小編引述林卓廷表示，每次上庭見到旁聽師、追車師相迎，都倍感親切，「所以上庭都算係愁苦中的一點美意」。

至於早前召喚寫信師的范國威，他收到滿滿來信後，透過fb小編轉達「Gary希望寫信既（嘅）朋友都可以留返低花名或簡稱」，皆因獄中有規定不能寫公開信給署名「香港市民」的朋友。「快必」譚得志則透過團隊在fb發表一幅「梵必．加索的樹窿圖」，小編指「佢覺得有好多嘢想講、好多冤屈，但並唔係為自己嘅冤屈，係所有被壓迫人嘅冤屈、係香港人嘅冤屈」，叫大家不用為快必擔心，「佢撑得住，大家都要撑住，都要撑其他被壓迫嘅人」。