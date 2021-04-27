【本報訊】死因庭昨先後傳死者梁子駿的主診醫生及駐校護士出庭，兩人皆稱子駿有若干行為問題，包括拍打自己、情緒亢奮，甚至玩弄大小便等。醫生透露自2013年起替子駿申請入住殘疾寄宿學校，惟苦等兩年仍未獲派學位，裁判官黃偉權問，子駿個案涉及家庭問題，若對他自身安全的風險極高，在輪候方面「可否打尖」，醫生回應指「唔involve（參與）條隊，係中央輪候」。

瑪麗醫院兒科副顧問醫生何松，自2012年起擔任本案死者梁子駿的主診醫生，先後為研訊撰寫兩份醫療報告。報告透露子駿出世時身體健康，家中有一名哥哥，兩兄弟的舅父有自閉症病史。

護士：瘀傷明顯較其他學生多

何表示，由於子駿同時有自閉症及中度智障，對周遭事物的風險評估有偏差，病情亦影響他的言語表達和理解能力，也有行為問題，例如掉東西、撕爛物件、拍打他人、踢同學、在不恰當的地方小便等。根據紀錄，子駿只能以單字或二字詞語表達自己。

何指子駿事發時14歲，但心智猶如5至7歲孩童。黃官問，一般5至7歲的孩童可表達完整句子，為何子駿不能。何解釋因子駿同時有自閉症，一般自閉症兒童在言語表達、社交層面及行為偏差這三方面都有問題，表達喜怒哀樂時亦與其他同心智年齡的小朋友有一定程度的差異。

子駿生前在葵涌香港四邑商工總會陳南昌紀念學校就讀，駐校護士陳美儀供稱，由於子駿「唔係幾聽指示」，校方需安排教學助理一對一陪伴子駿上堂。她印象中子駿身上的瘀傷明顯較其他學生多，一般會交由個案社工向院舍查詢緣由。

根據陳所撰寫的學生在校情緒紀錄，子駿會突然情緒亢奮、破壞事物、扯爛他人的眼鏡、吐口水、玩弄大小便等。惟她坦言只曾目擊子駿吐口水及丟飯盒，其他皆是引述同事的觀察或院舍職員的說法。