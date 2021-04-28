政府提出以疫苗氣泡為基礎，明日起放寬各項社交距離措施，港人進入食肆、酒吧等處所的資格，取決於有否打針和是否掃描安心。飲食業及酒吧業代表今早均在電台節目指，對政府要求不能打針的員工提交醫生紙感到詫異，亦與之前向他們提出的方案不同。持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁指，現時打針的人數不多，復業可能只得以往半成生意，形容今次只是「文字上的復業」。

徐汶緯倡連鎖餐廳將不打針員工調往同一分店

稻苗學會主席徐汶緯在港台節目表示，知道疫苗氣泡初公佈時，業界對此有疑惑，但現時已有很多員工都有打針，大約5至6成員工亦願意接種疫苗，有集團的接種率更達9成，相信大部份食肆都會實行C、D類別措施，特別是中式和酒店餐飲。

之前有傳不能接種疫苗的員工可以申報，不需要交醫生紙，惟現時要求他們須申報及提交醫生紙。徐承認業界對此有詫異，指始終希望政府抱着較寬鬆的態度處理，目前員工經濟和收入受影響，看醫生都有成本，但明白政府的考慮是憂慮有胡亂申報。他又指，不建議僱主解僱不想打針的員工，指連鎖餐廳可將該些員工調往其他分店，但承認問題令僱主很困難，惟相比卡拉OK等場所的員工不打針甚至不能復業，是比上不足，比下有餘。

對於婚宴場所須劃分有接種疫苗和沒有接種的客人，他說，據其了解，當局劃分區域不是為了做「衞生區間」，而是讓執法人員較易識別，避免執法上有誤差，惟他亦承認措施有困難，「食到咁上下，飲咗少少酒，坐到亂晒，同親戚傾偈，呢個問題大家要認真思考」。他指，現在快餐店、小型餐廳都要派員工負責量體溫、檢查掃安心出行二維碼，之後亦要檢查有否打針，員工的工作量繁複，也不能出錯，「錯咗會俾處方控告，甚至要停業」，業界有向政府反映靠食肆把關有困難，而食衞局正與創科局研發手機App，他希望程式盡量簡化，令前線員工一目了然。

酒吧業質疑「人客嚟唔嚟都存疑問」

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁指，新措施要所有酒吧員工接種疫苗才可復業，他形容是「文字上的復業」，指現時打針的人數不多，減去長者等非消費源顧客，酒吧復業可能只得以往半成生意，直言「大家都計到數，喺呢個情況之下我開唔開門好，人客嚟唔嚟都存在疑問」。他指當局與他們商討時着他們「試吓行，幫手推動吓，冇第一步，就冇第二步」，他希望踏出了第一步後，會盡快有第二步。

對於不打針的員工須提交醫生紙，他亦指，之前收到的消息並非這樣，政府公佈時都有感到少少錯愕、詫異，指即使醫生亦「唔識寫」，業界對此非常混亂。他又說，不想打針的員工除了要向僱主申報和有醫生紙，亦要負上刑責，對員工某程度上構成壓力，相信現實中，都會有業界逼於無奈解僱不想打針的員工。

黃家和料短期內6成食肆沿用4人一枱

香港餐飲聯業協會會長黃家和在商台節目亦指，政府早前與業界商討時，強調可以自行申報健康狀況，而不需醫生證明，亦稱會沿用員工每14日檢測的安排。他指，員工擔心要出示醫生紙有難度，如較年長的人士可能自覺不適，亦有人心理上不太想打針，措施在執行上有一定難度，令業界很兩難，但業界會盡力配合，希望員工和老闆不會因此而有爭拗和磨擦。他指，現時已有3成食肆員工已打針，酒樓要做宴會，會較積極鼓勵員工打針，而員工為了工作，自己亦需關注。

他表示，自己曾詢問約50間食肆的意見，大部份茶餐廳會維持現行的B類措施，因為餐枱較少，大部份晚上10時已關門，對其影響不大；超過7成酒樓就希望先行C類措施，之後再實行D類。他相信短期內，6成食肆會沿用B類措施，即現行的4人一枱，有10%酒樓、酒店會實行D類措施，即有200多間參與。

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