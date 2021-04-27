【本報訊】市民前年10月中旬發起「神獸罷鷲」行動，抗議政府強推禁蒙面法，警方在牛頭角站附近拘捕一男四女，控以非法集結等10罪。案件昨開審，其中當時17歲女生承認非法集結罪，求情稱她立志成為產品設計師，被捕後沒自暴自棄，報讀東京大學課程，望實現升學及設計師的夢想。惟裁判官鍾明新下令將女生收柙至下月10日候判。

官僅索更生中心報告

辯方昨指賴姓女被告事發時剛過17歲生日四天，受朋友及社會氣氛影響，沒深思熟慮而犯案。已18歲的被告現於職訓局修讀文憑課程，預計6月畢業 。

辯方望能先索閱感化、社會服務令及更生中心報告，以讓被告繼續念書深造。惟鍾官僅索閱被告背景及更生中心報告。

案情透露，前年10月13日觀塘創紀之城商場的元氣壽司及星巴克咖啡店被人噴上油漆，有200名示威者其後在港鐵牛頭角站附近聚集、堵路及揮舞鐵枝。警員下車追捕示威者，追至玉蓮臺停車場時截停身穿深色衣服、用黑布蒙面的被告，在被告背包撿獲螺絲批、防毒面具等物。被告警誡下保持緘默。被告另被控在身處非法集結時使用蒙面用品兩罪，兩罪獲撤銷。

其餘四名被告依次是學生陳松琛（20歲）、女子林恩鈴（25歲）、女學生吳欣庭（21歲）及何俏朗（20歲）。四人否認八罪。辯方不僅質疑警方認錯人，並指警方誤將在現場拘捕其餘人士的物品「撈亂」為被告所有。控方則承認警員未能指出個別被告於現場做過甚麼行為。

辯方指傳媒直播新聞影片及現場閉路電視影片根本拍不到首被告，要求控方嚴格舉證，又指影片質素不夠好，未能看清；更指首被告及第五被告是在港鐵站對開二、三百米被捕。聆訊今續。

案件編號：KTCC633/20