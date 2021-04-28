立法會今午（28日）經兩小時會議後，極速三讀通過《2020年入境（修訂）條例草案》，就多個團體憂慮修訂或賦權入境處處長禁止任何人出入境，保安局長李家超批評是不實及煽動，又指政府將向立法會提交附屬法例，定明有關權力只針對入境航班。大律師公會指出，即使將權力限制納入附屬法例，但因主體法例將權力定得太闊，政府日後有權修改附屬法例；支聯會鄒幸彤亦指，若出現附屬法例未有列明的情況，政府擁有「剩餘權力」，根據主體法例限制任何人出入境。

葉巧琦質疑主體法例 未列明處長權力限制

大律師公會年初曾就《入境條例》修訂兩度發信，指草案第三條「指示某運輸工具可或不可運載某乘客或該運輸工具的某乘組人員」，如同賦予入境處處長不受限制的權力。大律師公會副主席葉巧琦回覆《蘋果》查詢時表示，根據該條例的主體法例，目前有關權力仍然適用於任何出入境人士，又指出政府聲稱，修訂條例是為了處理免遣返聲請人士，但卻僅在附屬法例列明針對「入境人士」，質疑「咁係咪所有入境人士？係咪可以拒絕免遣返聲請人士以外嘅人（入境）？」

葉巧琦又質疑，為何政府不在主體法例中列明入境處處長的權力限制，「咁緊要、針對性嘅嘢，理論上應該要寫喺主題法例……既然寫得喺附屬法例，點解唔寫喺主體法例呢？」她續指，因主體法例中所定的處長權力範圍太闊，故即使政府在附屬法例中指明只針對入境航班，日後亦有權力再作修改。

鄒幸彤：完全荒謬唔理想

關注鎖港條例工會聯合陣線、民陣及支聯會，傍晚亦就《入境條例》修訂見記者。支聯會副主席鄒幸彤指，政府單單表示在附屬法例說明針對入境航班並不足夠，「只能夠依賴政府單方面、冇法律效力嘅保障，完全係荒謬同唔理想」。她又指出，如附屬法例未有仔細列明不同的情況，政府官員可有「剩餘權力」，行使主體法例賦予的權力，「附屬法例係禁止唔到呢樣嘢」。

鄒幸彤質疑，即使有關權力只針對來港航班，但仍然會影響在外國工作或讀書的香港市民，「返唔到嚟點算？淨係限制入境係解決唔到憂慮」。她又指，未來必須監督政府是否有信守諾言，在附屬法例中加入權力限制，但嘆目前的狀況是政府「有法律約束力嘅文字唔肯寫落去，淨係肯對住媒體講我哋會咁做」。

陳皓桓：比修訂《逃犯條例》更差

民陣召集人陳皓桓狠批立法會修訂入境條例的情況，比前年修訂逃犯條例的做法更差，「政府要做咩，立法會必定好快通過，唔需要解說清楚、唔需要同市民交代、唔需要宣傳」，形容是「重複犯錯，犯完又錯」，重蹈《逃犯條例》的覆轍。他又指，保安局在引起社會眾多質疑後，才突然指會將入境處署長的權力限制列在附屬條例中，證明其根本沒有向香港人作諮詢，「如果你一開始做好諮詢、聽市民意見、認真處理一條法例，就唔會今日先話要擺落附屬法例」。

他又批評，政府從一開始沒有就條例解說清楚，便指摘民間團體誤導及歪曲草案，立法會今日會議更沒有處理任何問題，只顧批評民間團體的質疑，以及迎合政府意向，如同淪為橡皮圖章。

鄧建華：冇期望立會認真審議

關注鎖港條例工會聯合陣線發言人鄧建華指，在建制派壟斷議會下，草案獲通過是預期之中，「對立法會認真審議法案係冇期望，所以都講唔上係失望」。他批評，建制派在議會的發言是醜態盡露，早有預先寫好的劇本，包括有議員點名批評工會及團體，「話我哋係唯恐天下不亂，但冇正面回應條例係咪賦權過大，會唔會影響到香港人嘅出入境自由」。

他又指，建制派在會上不斷重複假難民的「故事」，如同助政府將難民「擺上台」，狠批是非常偽善，同時大幅削減免遣返申請者的人權。

人權組織感失望 斥審議過程涉種族歧視

人權組織「Justice Centre」晚上發聲明指，對《入境條例》修訂削弱「最弱勢社群」的平等保障及保護，感到十分失望，認為修訂將令最需要受保護的人，因香港的制度漏洞而未能獲得保護。他們又指，留意到在立法會審議過程中，充滿排外甚至種族歧視的言論，對此感到極度難過，強調會繼續與受修訂影響的人合作，尋求最公平及公正的結果。

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