立法會在只有建制派議員全面主導下，前後僅花約7.5小時就極速完成預算案的二讀和三讀審議，令預算案罕有在全無議員修正案下，以40票贊成、1票反對和1票棄權獲得通過。其中只有熱血公民鄭松泰投下反對票，及經民聯張華鋒因不滿預算案堅持增加印花稅，投下棄權票。對於民調顯示市民不滿今次預算案，與立法會今日投票結果存在明顯落差，財政司司長陳茂波會後回應說：「有啲人反應正面啲，有啲反應未必完全咁正面，完全理解」。

立法會自去年11月民主派總辭後，首度在建制派全面主導下，就預算案恢復二讀和三讀，其間立法會審議預算案的時間，較去年明顯大幅縮短。翻查紀錄，去年立法會先後召開8次會議後，才完成預算案二讀和三讀，今次則僅召開了兩次即完成，更是首次沒有任何議員就預算案提出修正案。

雖然香港中文大學香港亞太研究所本月11日的民調顯示，市民對預算案評分僅3.29分（10分滿分），更有一成半受訪者給予0分，但多名建制派議員會上發言時，均只作「小罵大幫忙」，無人敢投票反對。

建制派邊鬧邊支持預算案

其中建制派議員田北辰稱，上星期他表示會視乎消費券細節才決定投票取向。雖然陳茂波至今對消費券安排仍是「守口如甁、滴水不漏」，但他還是決定投支持票，「我暫時相信政府個方案，同我建議嘅非常接近，所以我投贊成票。」經民聯梁美芬亦一邊批評預算案「欠缺對未來的方向」，一邊表明會投票支持。

自由黨邵家輝發言時，更直指香港經過「黑暴」和疫情後，已經「五勞七傷」，巿民不應該對政府「樣樣有挑剔無讚賞」，認為「咁搞落去香港無運行，希望巿民欣賞下政府嘅政策」。該黨主席張宇人更稱會給予今次預算案99分，稱對於政府推出多項利民措施，為巿民「雪中送炭」，「我作為飲食業代表係萬分感激、支持」。民建聯主席李慧琼亦表明該黨支持今次預算案，聲稱：「巿民對政府帶來的『善治』充滿期待」。

張華峰遺憾加股票印花稅投棄權票

至於會上罕有力排眾議，表明投棄權票的經民聯張華峰，會上則一邊指自己整體上支持預算案，一邊指自己和業界不能接受預算案堅持增加印花稅，認為做法將嚴重削弱本港國際金融中心競爭力，更會影響「北水南下」的意慾，稱對政府不考慮業界意見表示「非常、十分遺憾」，故投棄權票。

暑假接受電子消費券申請

陳茂波會上表示，隨着貨物出口表現顯著增強，加上低基數效應，相信下星期公佈的首季GDP會錄得相當可觀的按年增長。 他又指，電子消費券會盡快敲定細節，目標在暑假接受申請。他重申，本港目前無條件討論開徵新稅，任何關於新稅項的建議都要經過社會深入及知情的討論。

被問到今次預算案火速通過，惟早前坊間有民調顯示市民不滿新一份預算案，與立法會投票今次結果存在明顯落差，陳茂波會後回應時指，政府面對2,000多億元赤字，不能照抄以往做法，支援措施需縮減規模，又舉例指推出特惠貸款及上調股票印花稅是「應做就做」、「總要有所取捨」，說：「有啲人反應正面啲，有啲反應未必完全咁正面，完全理解」。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）