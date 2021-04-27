【本報訊】疫苗氣泡計劃下，未接種人士頓時淪為異類，不能光顧酒吧、卡啦OK等場所，出席大型婚宴也手續繁多。有人權組織批評，政府此舉變相強迫市民打針，擔心對沒打針市民造成標籤效應，有身體不適宜接種疫苗的人士更斥責政府帶頭歧視。

民權組織：或造成標籤效應

民權觀察成員王浩賢指出，接種理應按個人意願而進行，政府可從公共衞生角度鼓勵市民打針，但若市民不接種疫苗會與打針的市民有差別待遇，就變相是強制市民打針。他質疑政府是否有充足客觀的科學理據支持相關差別對待的政策，「咁明顯嘅差別對待，好容易造成標籤效應，唔打針嘅人被視為唔乾淨、係一啲弱啲嘅人」。對於不適合打針的僱員而言，或因此不獲聘請，同樣造成歧視。

根據衞生署指引，長期煙民、患有冠心病、運動時胸痛或氣促人士及多類長期病患者均不宜接種。這些類別的人士因為先天或後天健康障礙，被政府拒諸疫苗氣泡之外，成為「二等公民」。

患有哮喘的張先生對阿士匹靈敏感，醫生評估後認為他不適合接種疫苗，並有醫生證明。在新規定下，他不可光顧酒吧及卡啦OK等，亦不可到享用八人一枱及至凌晨2時的聚餐，令他可光顧的食肆選擇大減。他批評政府帶頭歧視，「餐廳都係被迫跟政府政策做，我覺得呢個歧視都政府帶頭」。

根據《殘疾歧視條例》，政府如在執行其職能或行使其權力時歧視殘疾人士，即屬違法。不過平機會認為，若有關措施或安排是基於保障公眾健康目的而合理地需要作出，條例並不適用。如市民懷疑基於其殘疾等原因而受歧視，可向平機會查詢或投訴。