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特區政府搵咗個AO李百全空降港台做廣播處長，肆無忌憚踐踏新聞專業之餘，仲整頓多個港台口碑招牌節目，同時變身「生抽王」咁係咁抽起王牌節目，搞到大批港台資深管理層劈炮。港台被李百全咁樣連番整頓後，估唔到又有新嘢，今次仲接手一個「國家級任務」，請埋政府之首做主持，正式化身做「官方喉舌」。

收看率挑戰極限

特首林鄭月娥前日率先公佈今日開始喺港台電視31台開咪，以對談形式主持節目《選委界別分組面面觀》，港台英文即時新聞噚日披露進一步消息，話港台簽咗林鄭做「新電視節目主持」（new TV host），節目將會每星期日日播，每日晚上6點半播出，當晚11點、翌日朝早10點半同下午4點重播，一集播足四次，整輯節目一共有40集，將會一直播到下個月17號，即係話香港人只要打開電視，隨時有機會見到林鄭。林鄭噚晚亦喺fb宣佈，今晚6點半起會係港台電視31台主持名為《選委界別分組面面觀》嘅新節目，會邀請不同界別分組嘉賓對談。八方聽聞節目唔係由港台製作，而係由政府新聞處拍攝，再畀港台播。

北京落咗柯打要林鄭搞好兩場選舉，咁有人自然要畀多幾分肉緊赤膊上陣。問題係，今時今日究竟有幾多香港人會想睇林鄭同啲嘅建制派係度扮解說先？睇返資料，之前蘇玉華訪問杜琪峯嗰集《鏗鏘說》有成98萬人次觀看，訪問曹星如嗰集更高達107萬人次觀看，今次林鄭親自披甲上陣，唔知又有幾多收視率同點擊率？萬一點擊率仲少過李百全欽點嘅嶺大學者劉智鵬做嗰集嘅《鏗鏘說》、即係少過5.9萬次左右，林鄭隨時得不償失，唔知到時又要點自圓其說啦！

李八方