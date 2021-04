踏入夏天,八方未有機會「下水禮」,南區區議員司馬文日前去大澳出海,在碼頭見到呢幅水警西分區橫額,內容睇到佢一頭霧水。八方在司馬文facebook見到佢po咗呢幅相,係水警提醒市民注意水上活動安全,話「安全戲水享樂趣」,不過英文果句「NO SAFETY KNOW PAIN」,就真係唔知搞乜,司馬文話要搵人解釋吓先得。

正所謂高手在民間,有網民指,類似標語,係叫人注意工業安全嘅slogan,全句係No Safety Know Pain, Know Safety No Pain,思疑警方翻譯太馬虎。警察英文水平參差,八方相信香港人所共知,早前一名警員在法庭作供,案情透露警員要求一名外籍人士鬆手唔好捉住佢,用英文叫該外籍人士「Leave the hand」,對方冇放手;而其他警員「經典」英文會話問題,仲有防暴警叫人「I photo for you if you want」,絕對係過耳不忘。

