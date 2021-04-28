踏入夏天，八方未有機會「下水禮」，南區區議員司馬文日前去大澳出海，在碼頭見到呢幅水警西分區橫額，內容睇到佢一頭霧水。八方在司馬文facebook見到佢po咗呢幅相，係水警提醒市民注意水上活動安全，話「安全戲水享樂趣」，不過英文果句「NO SAFETY KNOW PAIN」，就真係唔知搞乜，司馬文話要搵人解釋吓先得。

正所謂高手在民間，有網民指，類似標語，係叫人注意工業安全嘅slogan，全句係No Safety Know Pain, Know Safety No Pain，思疑警方翻譯太馬虎。警察英文水平參差，八方相信香港人所共知，早前一名警員在法庭作供，案情透露警員要求一名外籍人士鬆手唔好捉住佢，用英文叫該外籍人士「Leave the hand」，對方冇放手；而其他警員「經典」英文會話問題，仲有防暴警叫人「I photo for you if you want」，絕對係過耳不忘。

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