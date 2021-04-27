【本報訊】倫敦金騙案出現新手法，有本地倫敦金投資公司勾結內地資產管理中介公司，在內地舉行講座，以低風險、高回報吸引內地投資者，令其短時間盡失所有投資金額。警方昨拘捕五男二女，涉串謀詐騙及洗黑錢，騙款高達2.3億元，事件涉及116名內地受害人，最大單一損失1,300萬元。

被捕七人全為香港人，35至76歲，其中一人法國籍，懂中文及廣東話，七人分別是本地一間註冊金融公司負責人、董事及戶口持有人。警方昨搜查該金融公司中環及長沙灣辦事處，並搜查被捕人的住所。行動中撿獲電腦、銀行戶口紀錄文件、83萬元現金，並凍結資產約7,700萬元，財富調查組將跟進調查。

貿易經理兩年失1,300萬

警方指，騙徒利用本地倫敦金投資公司，透過內地中介公司舉辦投資講座，以低風險、高回報作招徠，以每年13至27厘回報率，誘使受害人投資倫敦金，並交出網上投資戶口名稱及密碼予內地中介公司，再作出不合理的倫敦金買賣，其後受害人被通知有關投資失利，損失全部投資金額。

有關詐騙活動2013至2018年間進行，受害人均為內地人，他們參與有關投資計劃由不足一年至五年不等，大部份均為兩年以上，當中最大宗單一損失受害人，為年約60歲的貿易公司經理，兩年內損失全部投資金額共1,300萬元。

警方接獲受害人的兩名香港代表律師報案，之後展開調查，顯示內地中介公司作虛假陳述，聲稱投資低風險、高回報。當中發現高槓桿、高頻率，以及大量不符合投資邏輯的交易。高槓桿為只要金價有些微變動，都會損失大量金錢；高頻率是即使金價無明顯上落，受害人被安排進行大量無意義的賣出買入交易，承受大量交易費；不合邏輯的買賣，即以高市況買入、低市況賣出的手法，令受害人短時間內損失所有金錢。

有關涉案內地中介公司，商業罪案調查科訛騙案調查組總督察陸振中昨指仍在調查中，不排除稍後有其他拘捕行動。據知，警方會通知內地執法部門展開打擊行動。警方呼籲市民投資倫敦金或貴金屬要審慎，要了解有關公司的背景及風險，簽署投資文件亦要清楚了解細節，別輕易簽授權書，及將投資戶口名稱及密碼交予第三方人士。