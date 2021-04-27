【本報訊】《2020年入境（修訂）條例草案》 今日於立法會大會恢復二讀，條例賦予入境處長有權禁止任何人出入境。關注「鎖港條例」的工會聯合陣線、民陣及支聯會昨午舉行聯合街站，呼籲市民關注條例修訂，其間一度有數名便衣警員上前查詢，並拍攝他們開站情況及派發的宣傳單張，記下部份人個人資料後離開。

民陣召集人陳皓桓表示，政府從未就草案進行任何公眾諮詢，沒有詳細向市民解釋草案實質影響，開設街站是想讓市民有更深了解、關注條例，「起碼留意咗法例通過後影響，呢個係民間團體或者每個香港人責任」。

陳皓桓指政府的紅線每日轉變，難以預計警方及政府行動，惟有做好本份，「大家都繼續做自己可以做嘅嘢」。他形容街站反應不錯，「香港市民唔係唔關心𠵱家法例、社會發生嘅事」。

關注組織憂侵人權

「關注鎖港條例工會聯合陣線」發言人鄧建華表示，條例賦予入境處長有權禁止任何人登機，影響全港市民出入境自由。他明白在建制派控制議會的情況下，阻止草案通過的機會渺茫，惟仍希望市民認清條例的深遠影響，「希望大家千祈唔好習慣、麻木，即使我哋做到嘅嘢非常之少，仍然要有人企出嚟發聲，喺呢個局勢提醒香港人，政府嘅所作所為」。

關注難民權利的非牟利組織Justice Centre Hong Kong發聲明，期望立法會充份考慮公民社會組織及其他持份者包括大律師公會，就草案有關免遣返聲請審核機制部份提出的人權憂慮。聲明提及，相關憂慮包括草案授權當局為免遣返聲請人的法律程序指定語言的建議，質疑削弱程序公義，有機會違反《香港人權法案》第11（f）條、《法定語文條例》及政府的《促進種族平等行政指引》。