立法會今日（28日）恢復二讀《2020年入境（修訂）條例草案》，當中多條條文引起極大爭議，包括加入「預報旅客資料系統」，以及新增一項入境處處長權力，該權力被指將賦權處長限制任何人出入境，將香港變成「鎖港條例」下的大監獄。經過下午約2小時會議，《入境條例》修訂獲在席議員大比數贊成，即日於立法會二讀及三讀通過，並將於今年8月1日生效。保安局指，政府會向立法會提交附屬法例，訂明入境處處長的新權力，只適用於「入境」航班，批評有關團體扭曲條例圖引起恐慌。

立法會於在今午約4時半，以獲39票贊成、2票反對，三讀通過《2020年入境（修訂）條例草案》，2票反對票來自熱血公民鄭松泰及醫學界陳沛然。

大律師公會：權力明顯不受限 令人不安

《2020年入境（修訂）條例草案》第三條訂明，保安局局長可賦權入境處處長，「指示某運輸工具可或不可運載某乘客或該運輸工具的某乘組人員」。大律師公會年初曾就此2次發聲明關注，狠批草案賦予入境處處長「明顯不受限制的權力（apparently unfettered power）」，又指政府沒有解釋將如何使用、甚麼時候使用，以及為何需要有關權力，形容情況「尤其令人不安」。

李家超：有團體以不符事實言論煽動人心

保安局局長李家超今日在立法會發言時，批評有團體以不符事實的言論煽動人心，重申「預報旅客資料系統」及入境處處長的新權力，並不會針對離港航班。他指，在條例獲通過後，政府須就修訂中的預報系統及權力訂立附屬法例，並提交予立法會審議及通過。他續指，附屬法例將訂明權力只會針對來港航班，以及說明系統的具體細節、法律要求，包括入境處處長可要求航空公司在航機來港前，向入境處提供乘客資料，以及可要求前來香港的航機，不准運載個別人士前來香港。

李家超又指，目前本港仍有約1.1萬位酷刑聲請及上訴被拒，但仍然在港的人士，當中有8,800人提出司法覆核，形容情況是對政府的持續挑戰，故有必要加強措施，提高酷刑聲請的審核效率，以及從源頭堵截「假難民」。

鄭松泰：憂演變成「入境黑名單」

熱血公民鄭松泰發言時表明反對修訂，指立法會並無就修訂召開公聽會，加上審議時間較短，認為市民對修訂理解，與政府一直重申的重點是「差天共地」。他又憂慮，修訂中擬設立的「預報旅客資料系統」，或會演變成「入境黑名單」的法律基礎，質疑入境處如何分辨從非戰亂國家來港的人士是否難民。對於修訂或賦權入境處處長限制港人出入境，鄭則認為政府根本毋須藉修例達成有關目的，「佢只要話你唔交罰款就可以」，呼籲大家應以常理思考。

此外，修訂訂明「若入境事務主任合理地認為，某聲請人能理解某語文， 並能以該語文溝通，則該主任可指示該聲請人以該語文溝通」，鄭松泰憂慮或會有聲請人被錯判懂得某種語言，出現「屈打成招」的情況。李家超發言時，點名表明反對鄭松泰的說法，指他身為法案委員會委員，應已聽取政府的解釋，「但都仍然掌握唔到當中嘅道理，係不能接受」。

建制力撐修例 指團體抹黑製造恐慌

民建聯葛珮帆指，「假難民」問題困擾香港多年，過去數年已動用60億公帑處理申請，但其間發生多宗持行街紙人士的犯罪個案，形容「人又使咗，錢又使咗，仲對我哋香港嘅治安帶嚟好大威脅」，故認為有必要修例。葛又點名批評多個工會及團體，指他們抺黑修訂為「鎖港條例」、製造恐慌，如同反修例事件的「套路」，「利用呢一條條例，煽動市民仇中、仇政府、反政府」。

經民聯梁美芬指，草案第三條引起「支持假難民、假難民之父」攻擊，大讚指旅客通報機制「真係幾好，真係安全」，指政府早前已多次澄清。她又指，即使在建制派不斷解說下，仍然有人不斷唱衰修例，指「好彩我哋通過咗《國安法》，如果唔係又要搞到《逃犯條例》嘅翻版」，又指政府要高調反擊假消息、假新聞。

保安局罕有屢澄清 指僅針對「來港」航班使用

多個團體及工會亦於二讀前夕，連日擺街站提醒市民，指新修訂如同訂立「鎖港條例」，憂慮政府或濫用有關權力，任意禁止香港人出入境，甚至用以阻止移民潮。保安局則罕有多次發聲明，強烈譴責團體批評草案的文章，是涉及「失實和誤導」。

根據保安局年初回應大律師公會的聲明，澄清指推行「預報旅客資料系統」，是為了履行香港在《國際民用航空公約》下的國際責任，而系統只會要求來港航班提供乘客資料，而非離港航班，又強調修訂不會影響香港居民的出入境自由。惟根據第三條條文，「指示某運輸工具可或不可運載某乘客或該運輸工具的某乘組人員」，當中並無列明入境處處長的新權力，僅可針對「來港」航班使用。

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