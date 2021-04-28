警員前年11月在沙田看見一名青年疑將孭袋拋入城門河，上前截查時遭青年推撞胸口。警方後來在河的另一端撈起一個孭袋，發現內有6支汽油彈等物。青年早前在沙田裁判法院被裁定襲警及在公眾地方管有攻擊性武器罪成，裁判官香淑嫻今指雖沒化驗報告證實汽油彈威力，但汽油彈是易燃物品乃屬常識，案情嚴重，而被告不願向感化官透露半句案情，未顯悔意，故不予減刑；再因案件發生時正值暴力示威高峰期，加刑4個月，並將襲警罪部份刑期分期執行，終判被告監禁21個月。

23歲被告林頒法，任職游泳及健身教練。他被控於2019年11月3日在沙田大涌橋路瀝源橋襲警，以及攜有6個汽油彈。

辯方今進一步求情指，被告與家人關係密切，他們會陪伴及支持被告，被告亦承諾會繼續進修，未來支持家人生活，重犯機會低，希望法庭量刑時考慮讓被告盡快重返社會。

辯方續指，背景報告顯示被告已了解事件嚴重性，明白須面對監禁，已上了當頭棒喝的一課。辯方又指，事件中沒證據證明被告曾使用涉案袋內的物品，惟香官聞言稱：「有兩個火機喺入面，使用咗就變縱火喇喎。」

官指袋內工具顯示被告準備隨時使用涉案汽油彈

香官判刑時指，雖然沒有證據顯示被告曾使用涉案汽油彈，亦沒有化驗報告證實涉案汽油彈的威力，但汽油彈是易燃物品乃是常識，案例更指汽油彈具不穩定性，如燃點後拋出，難料造成的傷害。

香官亦指法庭不能忽視袋中有6枚汽油彈之多，每個樽內有210至260毫升的汽油，被告顯然有意持續使用或供給其他人使用。而汽油彈已塞上布條，被告帶同外出，亦即打算在公眾地方隨時使用，認為監禁是唯一合適反映控罪嚴重性及阻嚇性的懲罰。

另外，香官指本案存有加刑因素。案發當時正值香港出現暴力示威高峰期，發生多宗掟汽油彈事件，當時沙田新城市廣場亦有發生暴力事件。雖然本案地點並非在新城市廣場，但袋中有打火機、鑽嘴及螺絲批，被告明顯準備隨時使用。

針對管有攻擊性武器罪，香官以16個月監禁為量刑起點，基於加刑因素，刑期上調至20個月。而被告不願意對感化官透露半句有關案發情況，報告顯示被告沒有悔意，沒有任何減刑理由。至於襲警罪則以兩個月監禁為量刑起點，當中一個月刑期分期執行，被告最終被判囚21個月。

辯方指撈到的袋並非被告所有

警員17185陳嘉銘於審訊時供稱，當日看見身穿黑色衫褲的被告在橋上，將胸前的袋拋落城門河。警員遂上前表露身份，打算截停被告，豈料被告突然衝向他，雙手推了他胸口，又不停掙扎，並用頭撞他前額，最終他要在同袍協助下才能制服被告。

隨後他看見一個袋在河道漂浮，特徵與被告拋下的袋脗合，撈起後發現汽油彈等物。辯方則指被告沒有將袋拋落河，撈到的袋並非被告所有。

香官裁決指，本案所有控方證人均誠實可靠，被告遇查時不但沒有停步，更出手襲警，意圖逃脫，警員只是使用適當武力以制服被告。由於事件發生在千鈞一髮之間，警員供詞有出入實不足為奇。

此外，案發橋面光線充足，相信警員能清晰看見被告拋袋到河中。法庭不相信在相同時間和地點，會巧合地漂浮着相同形狀及顏色的袋，因此裁定警員撈起的便是被告所拋棄的袋，而袋中汽油彈唯一的用途是傷人，裁定被告兩罪成立。

【案件編號：STCC4008/19】

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