前年7.21元朗白衣人襲擊事件，8名白衣人被控，當中6人不認罪。案件經過連日審訊，控辯雙方今開始結案陳詞。法官葉佐文甫開庭便詢問主控周天行，有關各被告串謀或蓄意傷人的控罪，究竟分別涉及哪些行為。而各被告的代表大律師亦輪流針對控方書面描述的字眼提出爭議，以望避開「夥同犯罪」的指控，例如要求將控方描述被告與在場人士「一同」指向其他人改為「同一時間」指向，另又要求將控方描述的「向前跑支援白衣人」改為「向前行」等。法官聽罷陳詞，將於6月18日裁決。

周天行今早陳詞指，針對首被告王志榮，主要依賴共同犯罪原則。葉官追問王於案中的具體角色，「咁佢自己有冇出手先」。周補充指，王曾經手持垃圾埇蓋襲擊市民，並且投擲物件。

官質疑打人與罵人不同 控方難證次被告為主要參與者

針對次被告黃英傑，周指沒證據顯示黃曾經打人，他只是在施襲人士身邊指罵閘內人士。葉官引述書面結案陳詞指，黃爭議他開始指罵時，暴動尚未開始。周則強調黃的角色即使不是主要參與者，至少屬於次位參與者，其指罵行為鼓勵其他人士施襲，而控方主要依賴暴動期間黃仍向閘內人士持續指罵一事。

葉官質疑，打人與罵人有所不同，控方若要定義黃為主要參與者，實有困難，「佢唔係喺度慫恿人打人吖嘛，因為佢（說話）係對住受害人，唔係對住打人嘅人」。周則指出，黃曾經與一名有份施襲的藍背心男子一同到場，然後一同離開。

針對第七被告鄧英斌，周亦指沒證據顯示鄧曾出手打人，但片段所見，白衣人在車廂內施襲期間，鄧手持木棍站在月台上，並與從車廂步出的白衣男交談。周補充指，此白衣男早前曾在梯間用手打人。

串謀傷人罪 控方未能提供證據顯示受害人傷勢

至於針對第八被告蔡立基，控方指他曾敲打閘機及旁邊的玻璃圍牆，並指罵閘內人士，亦曾擲物。其後蔡聯同另外三名白衣人用棍襲擊一名身穿黑白橫間短袖衫的男士。

針對第五被告鄧懷琛以及第六被告「飛天南」吳偉南的串謀傷人罪，周天行指鄧曾拉扯一名男子，其後直接打人；吳則向一名戴橙帽的人士施襲。

葉官詢問為何唯獨此控罪有串謀元素，周解釋是基於沒證人供稱因兩人施襲而受傷，亦沒證供顯示受害人傷勢，故純粹指鄧吳二人與其他人有共同協議傷人，較為合適。

葉官問控方，會否存在暴動罪成立，其餘一項不成立的情況？周表示，就庭上證據來看，此情況並不會出現。

辯方大狀爭議控方描述影片字眼避「夥同犯罪」

控方亦提到上訴庭早前就赴湯杜火暴動案作出裁決，夥同犯罪者即使沒有見面或通訊，也可存有串謀犯罪協議。對於第六被告「飛天南」吳偉南作供時自言是自衞者，控方反駁稱證據顯示他有使用暴力，向黑衣人施襲，亦有作出威嚇。

各被告的辯方大律師其後輪流針對控方書面描述的證供提出爭議，爭拗應該用甚麼字眼描述影片畫面。部份字眼修改似乎是因應「夥同犯罪」議題而提出。第七被告鄧英斌的大狀謝英權，要求將控方描述鄧與在場人士「一同」指向其他人，改為「同一時間」指向，亦爭議控方所指鄧與在場白衣人曾交談，認為只是白衣人步近鄧，鄧未有攀談。

第八被告蔡立基的大狀則不同意控方指蔡在車站內「向前跑支援白衣人」及為白衣人的「其中一員」，認為蔡不是支援白衣人，動作亦只算步行，要求改稱「向前行」，身處白衣人堆附近亦只算「在其中」而非其中一員。

除了是否支援白衣人及與白衣人一同行事，蔡立基一方亦爭議在場並非「指罵」黑衣人，形容蔡面露笑容，不似罵人，要求將「指罵」改為「指向」了事。對於控方指蔡手持藤條或棍狀物「打了」他人，辯方指重看影片及照片均不能確定蔡手上有拿着東西，要求刪去持棍或藤條的描述，並將「打了」改成「打向」。

辯方指認人證供比七警案更弱

至於認人爭議，第二被告黃英傑的大狀指出，片段被指稱拍到黃的部份只有很短時間，鏡頭隨即轉向其他角度，控方提供的畫面截圖亦只拍到側面，連口部也見不到，認為認人不穩妥。首被告王志榮的大狀更指，案中沒有針對王的證人認人證供，法庭要靠影片認人，基礎甚至比七警暗角毆打曾健超案例中反黑警員劉興沛的認人證供更弱。

法官葉佐文表明，案例未有排除法官或陪審團在沒有證人認人時，能夠基於影片等平面證據自行辨認。大狀同意，但指前提是認人影片要足夠清晰。雙方繼續陳詞。

六名受審被告依序為運輸公司東主王志榮（55歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛（60歲）、「飛天南」吳偉南（57歲）、八鄉鄉事委員會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲），以及維修技工蔡立基（40歲）。另外兩名被告「懵良」林觀良（48歲）及「肥林」林啟明（43歲）承認暴動罪，還柙候判。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）