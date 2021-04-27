勞工處《最低工資條例》列明，法定最低工資適用於所有僱員，不論他們是月薪、周薪、件薪、臨時工、兼職或其他僱員等，也不論他們是否按《僱傭條例》的「連續性合約」受僱。然而近年一份頗受歡迎的工種——外賣送餐員卻成了漏網之魚。疫情掀起失業潮，投身這行的人士越來越多，競爭激烈，行內人士透露有同行只賺取比最低工資稍高的收入，假自僱成為政策漏洞。

送餐步兵阿東（化名）同時為Foodpanda和戶戶送Deliveroo打工，月賺30,000元，自言屬行內高收入的一群，他月休四天半，每日最少工作10小時，以一張單底價28.5元計算，他快手時一小時約能送四張單。不過Foodpanda四個月前大減人工，每張單的底價由30.5元減至29.5元，再於3月減至28.5元，「我哋分三級，我係最高級個種送餐員，可以優先揀更，電腦都會優先派單畀我，有啲低級嘅底價再低啲，平均係29蚊，減到28，再減到27蚊」，而戶戶送Deliveroo亦於去年五月起轉制，每張單底價減少一成多。

僧多粥少做爛市

兩間外賣速遞公司一方面「來者不拒式」招聘，一方面大減人工，阿東認為根本「唔憂無人做」。他發現不少原本從事財務、市場推廣等高學歷人士，都因為疫潮下經濟不景而失業，投身「步兵」行列，競爭越來越大，甚至有持行街紙的黑工被揭發，使用別人的步兵賬戶送餐，「廿蚊張單都肯做」。隨着疫情漸趨穩定，企業陸續取消在家工作、晚市堂食恢復，外賣需求大減，單量大不如前。「我哋係由電腦派單，有啲區少單起嚟，可以一個鐘都冇單，有時可能上晝做兩、三個鐘，夜晚做兩、三個鐘，天地更，中間冇嘢做」，他說平均一小時三張單計算，有行家每日工作6小時，收入約共500元，若工作26日收入約13,000元，運氣差一點的話可能更少。

阿東說，Foodpanda一批舊制聘請的員工有底薪，每小時40元，再另加一張單15元，不過公司正不斷解雇這類合約員工，以無底薪的新制員工取代。「我哋無抵抗能力，因為人實在太多，做爛市，基本上冇可能有工業行動」。阿東簽約時寫明屬自僱人士，沒有有薪假或其他福利，但實際上他是受聘於送餐速遞公司。

他聽聞即使車手炒車也只有50,000元賠償，而且手續繁複，亦認識有單車送餐員即使炒車，也因為沒有送院而放棄向公司申請賠償。「其實邊一行都應該受最低工資保障，所謂『自僱人士』我覺得只係僱主巧立名目，逃避責任，咁佢請我哋返嚟幫佢賺錢㗎嘛，有責任同義務保障員工安全」。阿東自言自己賺得較多，不太受最低工資影響，但認為若外賣速遞公司遵從最低工資政策，起碼能保障員工，「如果幾日冇單，大家就食穀種，大家都係勞工，都有個基本保障，因為我哋都付出好多汗水勞力賺錢」。

以自由掩蓋不公

Foodpanda辯稱，公司大部份送遞員均與公司簽署「獨立承包人服務協議」，獨立承包人擁有非常大的自由度，可隨意選擇工作時間及地區，故此，在與送遞員簽署的協議中，公司希望盡量保障他們的自由度，並予以尊重，讓他們可繼續按個人需要，選擇最適合自己的工作。

戶戶送回應稱，送餐專員為自僱人士，並按完成的每張定單賺取收入，而非收取時薪。戶戶送更引述送餐專員聲稱，彈性工作是他們與戶戶送合作的最主要原因，並引述未有提供來源的數據稱，該公司送餐專員於今年至目前為止所賺取的平均收入（每小時）較去年高。

勞工處則指出，一名人士的真正身份是否僱員，並非純粹取決於其職位或合約名稱，而是視乎其所提供服務的實質情況。即使根據雙方訂立的合約或協議，一名人士（例如數碼平台的送餐員）被稱為自僱人士，但彼此實質上存在僱傭關係，公司仍需履行有關勞工法例，包括《僱傭條例》及《最低工資條例》下的責任。

如有僱員認為他們雖然稱為自僱人士，但其真正身份是僱員，並認為其僱主沒有履行勞工法例下的責任，可向勞工處勞資關係科尋求協助或致電勞工處熱線2815 2200作出投訴。