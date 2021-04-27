【本報訊】2014年佔領運動，「佔中三子」戴耀廷、陳健民、朱耀明與另外六名學生及政治領袖，前年被裁定串謀與煽惑公眾妨擾等罪名成立，當中四人被判即時入獄，其餘被判緩刑或社會服務令。他們分別就定罪及刑期提出上訴。代表戴耀廷的律師張達明在上月的上訴聆訊強調，三子並無犯罪意圖，法庭或認為他們天真及不設實際，但他們「不應因為天真而被定罪」，又指他們只是「串謀啟發香港人」。上訴庭將於本周五頒判詞。

案件由上訴庭副庭長麥機智、原訟庭法官潘敏琦及彭寶琴處理。

張達明早前陳詞指，三子原定佔領運動於2014年10月1日在中環舉行，日子及地點均經過精心挑選，以減低公眾風險。

辯方指場面不受被告影響

張指惟事件最終演變至另一局面，不但提前至9月在金鐘發生，場面亦不受三子控制。張又認為控罪有問題，煽惑他人作出公眾妨擾罪有違憲之嫌，串謀作出公眾妨擾及煽惑他人作出公眾妨擾兩罪的犯罪元素則重叠。律政司則指，三子當年看準有學生在添美道發起佔領，遂趁機宣佈「佔領中環，正式啟動」，明顯是一早籌備好的「佔中」，以迫使政府展開對話。

本案前年4月判刑，戴耀廷、陳健民串謀作出公眾妨擾及煽惑他人作出公眾妨擾兩罪成立，判監16個月。朱耀明則被裁定串謀作出公眾妨擾罪成，判監16個月、緩刑兩年。

其餘被告包括前立法會議員邵家臻、社民連主席黃浩銘、前立法會議員陳淑莊、時任學聯常委鍾耀華、民主黨成員李永達及時任學聯常委張秀賢，除邵、黃被判監八個月外，其餘四人分別判緩刑或社服令。

案件編號：CACC128/19