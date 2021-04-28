五一勞動節上街遊行爭勞工權益是本港打工仔多年傳統，職工盟早前向警方申請，於本周六（5月1日）在灣仔修頓遊樂場舉辦遊行及集會，主題為「揸宗旨 抗暴政」，反對失業率高企下，港府堅拒設立援助金，又收緊查冊制度包庇無良僱主，強迫飲食業打工仔為保飯碗注射疫苗等。但警方今向工盟發反對通知書，以防範疫情、維持公共安全和秩序為由，禁止舉行相關活動，是繼去年後再次禁止5.1遊行。職工盟總幹事蒙兆達指，會聯同工會和勞工組織改為街站形式發聲。

港疫情放緩 警卻稱仍屬最高「緊急」級別

職工盟原定於本周六（5月1日）下午2時，在灣仔修頓遊樂場舉行集會，並於半小時後起步，途經軒尼詩道、金鐘道、夏慤道及添美道，遊行至中環政府總部東翼前地，預計兩小時內結束。但警方表示，本港疫情仍屬「緊急」的最高級別，公眾集會及遊行屬人多聚集的高危活動，會增加參與者及其他市民感染病毒的風險，對所有市民的生命與健康構成重大威脅，並引用香港法例第599G章《預防及控制疾病》規例，禁止群組聚集。

警方又指，雖然曾與職工盟商討集會和遊行等安排，但最終認為即使對上述集會及遊行施加條件，亦無助於維護公共安全和秩序。蒙兆達指，職工盟曾建議多項防疫措施，包括以4人一組遊行，保持1.5米距離等，但警方以「人龍咪好長囉」為由認為不可行，「根本上點講都唔批，浪費時間」，職工盟決定不會就結果上訴，會聯同其他工會和勞工組織，改於全港擺街站發聲。

疫情過去兩周持續放緩，但食物及衞生局局陳肇始昨表示無意放寬室外「限聚令」，仍然維持不多於4人聚集。蒙批評，對政府而言「限聚令好使好用」，可無限期禁止市民示威和遊行的權利。他呼籲，面對自由、空間和公民權利受打壓，打工仔仍要「揸緊」宗旨，勇於發聲。

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