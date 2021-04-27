本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港目前錄得連續3日未有源頭不明個案，故昨日（27日）已連續4日未舉行疫情記者會。而昨日新增8宗確診，當中5宗為外地輸入，餘下3宗的本地個案與之前個案相關。

昨日的本地個案中，分別居於荃灣海之戀第7座、黃埔花園銀竹苑第四座以及尖沙嘴帝苑酒店，3個地址早於周一已被納入強制檢測。而輸入個案中，包括一名9個月大女嬰，在西營盤華美達酒店隔離。

政府昨日公佈，將於明日起實施「四級制」的防疫措施，即使現時疫情放緩，餐飲食肆仍需要店員及食客接種疫苗後，才可以放寬至更多人聚餐及延長時間。

政府昨（27日）晚公佈，再有6間學校因為爆發上呼吸道感染，而被納入強制檢測。當中包括觀塘中華基督教會基法小學、北角蘇浙小學校的小學部及國際班、九龍又一村學校以及另外3間幼稚園。任何4月14日至27日期間曾身處指明地方超過兩小時的人士，須於4月29日或之前接受檢測。 受檢人士若在4月25日至27日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

4月28日強制檢測公告

學校

●觀塘中華基督教會基法小學

●北角蘇浙小學校的小學部及國際班（不包括幼兒園及幼稚園）

●沙田乙明邨救世軍田家炳幼稚園

●粉嶺榮福中心商場嘉寶中英文幼稚園（粉嶺）

●九龍又一村學校

●葵涌大隴街葵涌浸信會幼稚園

受禁飛令影響 僱主可延現任外傭合約3個月

當局4月20日起禁止從印度、巴基斯坦及菲律賓出發的民航客機抵港14天，原定在這段期間抵港的外傭須押後行程。勞工及福利局翌日（21日）在社交網站表示，自去年12月底起，新聘外傭所獲發工作簽證的有效期，已由以往的3個月改為6個月，故絕大部分外傭的簽證在14日後應仍屬有效。當局續指，如外傭未能及時來港而僱主現時已聘有外傭，僱主可按政府早前宣佈的彈性安排，延長現任外傭的合約有效期限最多3個月。

勞福局又指，如僱主直接於「指定檢疫酒店計劃」的酒店預訂了房間讓外傭接受檢疫，而外傭受政府政策影響而未能來港，按照酒店與政府簽訂的合約條款，酒店須向外傭僱主退回相關款項，僱主可與酒店直接商討退款事宜。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至4.30

食環署宣佈，會繼續為高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費檢測。網上登記截止日期延至4月30日，曾登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可免費檢測。未有預約者須自行繳付240元的檢測費用。

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

所有市民

●大埔社區中心籃球場（至4月30日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至4月30日）

●中環愛丁堡廣場（至5月3日）

●黃大仙廣場（至5月3日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至5月3日）

●旺角麥花臣遊樂場（至5月3日）

●尖東加連威老道100號（至5月3日）

●尖沙嘴漢口中心外（至5月3日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至5月3日）

●元朗安興遊樂場（至5月3日）

●天水圍天瑞體育館（至5月3日）

●屯門建生社區會堂（至5月3日）

供重開場所之強檢職員

●深水埗楓樹街遊樂場（至5月3日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至5月3日）

●沙田大會堂廣場（至5月3日）

供該區須強檢人士或職員

●荃灣海之戀第7座6樓平台對出空地（至4月28日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至5月3日）

●沙田大會堂廣場（至5月3日）

續設採樣站 免費檢測外傭

勞工處指，4月每個周日（4、11、18及25日），會繼續在外傭經常聚集的地點設立流動採樣站，免費為他們檢測鼻腔和咽喉樣本。他們不用預約，但須帶備香港身份證或護照，登記個人資料，以便接收電話短訊，獲悉檢測結果。勞工處呼籲職業介紹所和僱主，鼓勵及協助安排外傭前往檢測。

●中環遮打道行人專用區（近巴士站）

●銅鑼灣維園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）

●荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）

●荃灣公園入口（近港鐵荃灣西站D出口）

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至4月27日16:20）

11,748宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案

●死亡個案

209宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多16人出院（第11433、11530、11535、11563、11588、11597、11605、11610、11621、11631、11632、11649、11673、11674、11708、11732號個案），共11,379人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

122名確診者仍留醫；3人危殆（第6794、8078、9907號個案）、2人嚴重（第10358、11654號個案），其餘117人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●小巴路綫76（車牌LL3420）／3月31日至4月4日、4月7日至11日、4月14日／第11624號個案

●的士VD5224／4月14日／第11654號個案

●的士LA8242／4月15日／第11654號個案

兩岸疫情 （截至4月27日14:30）

兩岸疫情最新數字：大陸昨（26日）新增11宗確診個案，均為境外輸入病例，分別為四川5宗、廣東2宗，內蒙古、上海、浙江、重慶各1宗，累計確診病例90,610宗，死亡病例共4,636宗。台灣則累計確診1,110宗，死亡個案12宗。

外國疫情（截至4月28日09:15）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.48億、死亡人數超過313萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破3,217萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過57.3萬。印度確診人數超過1,763萬，死亡人數超過19.7萬。巴西確診人數超過1,444萬，死亡人數達39.5萬。法國確診突破550萬。俄羅斯、土耳其、英國確診則突破400萬。意大利、西班牙、德國確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有阿根廷、哥倫比亞、波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、羅馬尼亞、伊拉克、菲律賓等10國確診宗數均超越100萬大關。

●世界衞生組織周二表示，肆虐印度的變種病毒株B.1.617已在至少17國現蹤。

世衞表示，截至周二，已在逾1,200個由至少17國上傳到全球病毒基因資料庫（GISAID）的病毒基因序列中，發現B.1.617變種毒株。大多數序列由印度、英國、美國、新加坡上傳。

印度疫情仍然嚴峻，歐盟周二宣佈向疫情嚴重的印度援助包括醫療用氧氣等物資。另為防止變種病毒傳播，繼德國後，比利時、菲律賓周二也宣佈暫停來自印度等旅客入境。

●美國疾病控制及預防中心（CDC）總監沃倫斯基（Rochelle Walensky）周二表示，COVID-19疫苗與心肌炎無關。

14人經美軍醫療系統接種疫苗後患心肌炎，美國國防部,正在調查，沃倫斯基表示，CDC與國防部保持接觸，又說「美國已接種了逾2億劑疫苗，觀察後未發現（與心肌炎有關）迹象」。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 32,173,059 (573,349)

印度 17,636,307 (197,894)

巴⻄ 14,441,563 (395,022)

法國 5,595,403 (103,762)

俄羅斯 4,725,252 (107,167)

⼟⽿其 4,710,582 (39,057)

英國 4,425,254 (127,705)

意⼤利 3,981,512 (119,912)

⻄班牙 3,496,134 (77,855)

德國 3,324,973 (82,116)

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