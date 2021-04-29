資深傳媒人李慧玲日前宣佈「封咪」，辭任網台D100《左右大局》主持。她今日（29日）傍晚最後一次主持節目，剖白逾30年的傳媒生涯，並寄語香港人在此艱難時候要好好保重，「好好地過好每一天，無論將來係點，你（能）保持自己心靈上嘅健康 ，你先可以撐落去，撐落去先有希望！」她強調，會繼續與香港人同行，暫時不會考慮移民。

李慧玲在80年代入行成為政治記者，曾分別任職《明報》、《蘋果日報》及商台。惟2014年被商台粗暴解約，2016年起轉職D100主持節目至今。她日前因為身體狀況決定封咪，結束電台主持生涯。

李慧玲今日最後一次主持《左右大局》，特別接受另一主持、民陣召集人陳皓桓訪問。李提到，自己中學畢業後加入《明報》，至今任職傳媒逾30年，自言初入行仍然是一個「小記者」時「工作成績好突出」，可以發掘到不同人最好一面、最惡一面。雖然傳媒的空間受到越來越多的限制，但她認為大大小小的事件，那怕只是跟進聽眾提到的一件小事，只要能為社會「做啲嘢」，為社會帶來改變，都可視為傳媒生涯的「巔峯」。

「呢一刻我唔想走」

外間關注李慧玲封咪後會否移民，她在節目中再次強調不會離港，但承認今日香港的發展遠超正常人估計，「會唔會到一刻要離開香港呢？我唔知，我唔希望有，我只能夠話到呢一刻我唔想走」，她稱，香港正經歷關鍵的時候，單是觀察事件發生就已經不枉過，形容香港人如今是適逢其會，反問「點解要走呢？」

李慧玲最後寄語港人「好好地過好每一天」，保持心靈上的健康 ，並且尋找微小的快樂，「撐落去先有希望！」她相信，封咪後不會完全消失，可能休養過後會用文字、或每日拍十數分鐘短片與市民交流，並向聽眾承諾「江湖再見！」

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