【本報訊】特首林鄭月娥昨於立法會出席短問短答質詢時透露，曾與澳門特首賀一誠探討港澳旅遊氣泡，正循防止免隔離港人經澳門進入內地方向探討，至於中港兩地通關問題，林鄭稱曾與國務院副總理韓正提及，但至今沒有收到內地方面任何明確指標作為通關要求。

須防港人經澳門北上

多名議員都在立法會質詢時間針對疫情作提問，包括將回港易計劃由廣東省或澳門的港人，擴展至在內地其他省市香港居民，工聯會陸頌雄指，港人更期待返內地毋須隔離，但林鄭回應表示，曾與國務院副總理韓正提及相關問題，但「到今日為止我冇收到明確指標，即係話係咪接種率去到幾多，確診個案要低到幾多等。」

至於旅遊界姚思榮關注放寬本地旅遊業限制、容許本地郵輪公海遊及旅遊氣泡等問題，林鄭指，早前出席海南博鰲亞洲論壇時，曾與澳門特首賀一誠探討港澳旅遊氣泡問題，「最大問題係澳門同內地已經差唔多全面通咗（關），要諗通方法香港人經特別安排去澳門毋須檢疫，係唔可以通過澳門進入內地」，政府正循此方向探討，另在條件許可下會盡快進行本地郵輪公海遊。

工程界盧偉國促請推行「商務氣泡」，容許接種疫苗及接受檢測的港人自駕返內地廠房工作，林鄭稱，會考慮有關方法，並在會上呼籲商界等不同業界人士共同呼籲接種疫苗，又希望各行各業僱主為員工打針提供便利。