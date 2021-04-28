香港特區有一類型街頭騙案，叫做「外國都有」、「世界標準」；例句：「其他國家都有法例保障國家安全」、「外國的公務員都要宣誓」、「外國都有假新聞法」。

「外國都有」，是一個特區政府與諸位愛國能人一直編造的迷思，最新一例，連規定全體公務員宣誓也未夠喉，要研究於公務員聘任程序中加設「忠誠審查」的關卡，為了做好輿論準備，議員總有個指定動作，就是先叫立法會秘書處做一個「指定地方」的比較研究，指出「外國都有」。

選擇性跟隨「國際標準」

讀立法會秘書處關於「聘任公務員的忠誠核查」報告，比較英、美、加、澳、德、日等多國對入職公務員的「忠誠要求」等聘任前審查程序，例如美國公務員要宣誓效忠憲法，要做背景審查；加拿大則需要評估應徵者「對加拿大的忠誠度」；澳洲及英國則只適用於敏感職位等。雖然報告用粗體字強調外國忠誠審查的規定「頗為空泛和模糊」，但最後一個表格則顯示了多國聘任公務員前，都有「保安審查」調查應徵者個人行為、組織關係、人脈連繫、曾經發表過甚麼意見等。然後，黨報喉舌就以此「研究」為據，講述「外國都有」，再找愛國者來評論，謂特區政府應「跟隨忠誠核查的世界標準」。

姑且不論外國的「聘任前審查」有多空泛模糊，也暫不論這種法律武器落到特區政府手上將如何被玩弄、如何紅線亂劃，這類所謂研究一個最無稽之處，在從來不會指出英、美、加、澳、德、日等國，都是民主國家，無論公務員宣誓與入職前審查，種種要求都由一個民選政府訂立，由有民意認受性的代表去決策，他們的公務員宣誓後，效忠一個民選政府，也就等同效忠人民，合情合理。

香港的公務員呢？常引以為傲的「公務員中立」，據《公務員守則》所寫，其實是所有公務員必須「對在任的行政長官及特區政府完全忠誠」。此傳統移植自英國，鐵的衙門、流水的官，英國的首相與內閣，政客隨選票與民意起起落落，公務員就是中流砥柱，服務如走馬燈的民意代表，聽命政府高層就如同聽命人民的選擇。香港往日的半民主制度解體，現在公務員出市民的糧，效忠由小圈子權貴所選的特首，效忠一個民望只有27分的傀儡，效忠一個市民無從移除的政治殭屍。制度南轅北轍，引美加等民主國家的權力作參考是一大騙局。

同樣騙術亦出現於香港電台的檢討報告，報告謂要向其他國家的公共廣播機構借鏡，參考其上報、覆核的程序、透過獨立的監察員系統評估合規程度、改善處理投訴的程序，例如加拿大廣播公司就設有獨立的「申訴專員」接受投訴等，洋洋灑灑講別人的公共廣播如何如何，獨是不去觸及人家的公共廣播機構，沒有公務員可以隨隨便便就騎上最高位充當總編輯；人家民主體制中的公共廣播，人事任免權力與問責制度的配置，最終由民選的議會及政治任命官員把關，不會由乜粉物粉把持，也不會任由一位民望低迷如肉醬的特首獨霸一天四次的香港電台時段，搞一個《選委界別分組面面觀》，據聞由林鄭親自訪問幾十名選委，儼如特首選舉造勢，以訪問曝光籠絡小圈子選舉中自己的支持者，公器私用，肆無忌憚。

每當講到宣誓效忠、公務員中立、愛國教育、國家安全、監管公共廣播，立法打擊假新聞，忠誠的愛國能人就會謂「外國都係咁做」，乃「世界標準」；但一談民主制度、公平投票，就說我有我「中國特色」，中國人不來這一套。騙局重複一萬次，仍然是騙局；神棍的把戲被揭穿，他們厚顏，會偽裝微笑，繼續演下去。

區家麟