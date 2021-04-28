【本報訊】華大基因早前爆出多宗檢測出錯的假陽性個案，當中涉及一名46歲荃灣西如心酒店女房務員，連累大批員工及住客要接受隔離。然而，該名女房務員已出院，卻仍有「緊密接觸者」被迫坐隔離監。一對受害夫婦損失慘重，除了失去自由，更被迫請假，至少損失半個月工資。

40多歲的Raymond（化名）本月15至16日偕太太在荃灣西如心酒店Staycation，至20日收到衞生防護中心通知，酒店一名女房務員確診，兩人成為緊密接觸者，翌日被送到觀塘的檢疫酒店隔離，須留至30日，當天已完成一次檢測。

政府致歉 或懲化驗所

然而，在Raymond隔離兩日後、即本月23日，衞生防護中心已確認，華大基因出錯，導致28個樣本受污染假陽性，當中包括個案編號11702的女房務員。直至本月25日，醫管局資料顯示，該名女房務員現已出院。

Raymond從家人口中及傳媒報道後得悉事件，但一直沒有政府人員通知有關消息，隨即向政府部門查詢。當他致電給予隔離住客的支援熱線，發現由公務員事務局人員接聽，「佢叫我自己打返去衞生防護中心，之後問幫我量體溫嘅人，佢就話『我哋唔關事㗎，只係負責量體溫』」。

Raymond表示，是次隔離令兩口子損失慘重，除了失去自由，自己與太太均從事文職。為應付隔離，兩人要請大假或無薪假，現已至少損失半個月工資。兩人明言必定會追究事件，要求賠償。

協助Raymond的民主黨醫療政策發言人袁海文批評，事件可見政府不同部門行政失當，令市民白坐「疫監」，「隔離前嘅工作就快，但隔離後嘅所有跟進係欠奉，係好荒謬。」

食物及衞生局昨日發出新聞稿交代華大出錯事件，局方稱，事件中被送往檢疫的緊密接觸者在其病毒檢測結果確認為陰性後，已陸續獲准離開檢疫中心，無需完成14天檢疫期。政府對受事件影響的市民，深表抱歉。

當局稱，政府已要求該私營化驗所就事件深入調查，並提交調查報告。政府會根據調查結果及情節嚴重程度，按合約條款作出適當處分，包括中止服務合約，並保留不接受該承辦商參與競投政府將來同類型服務合約的權利。如調查顯示該醫務化驗所及其專業人員涉及違反相關專業守則，政府會將個案呈報醫務化驗師管理委員會以作跟進。