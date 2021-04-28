【本報訊】將軍澳厚德邨和健明邨近日先後發現單位外牆壁出現神秘符號，其中德澤樓600個單位中，近一成牆身留下藍色符號，事件在社交平台廣傳致人心惶惶，擔心是賊人犯案前踩線標記，亦有居民指神秘符號多年前已出現。房署巡查後指符號屬舊有殘迹，已安排工人清理。

本周日有厚德邨居民在fb發佈寓所牆壁發現藍色神秘符號，西貢區議員王卓雅視察後指大廈約50戶外牆留下標記，分佈9至20樓的10個樓層，每層有三個至六個單位。符號主要畫在門鐘上方或旁邊的瓷磚之間石灰位，有些是倒L字，有些是短短一劃，亦有呈「十」字。

有女住戶指符號出現「超過四、五年」，上周馬鞍山恆安邨發生賊人入屋爆竊，肇事單位亦留下X標記而令人舊事重提。

區議員：後門成保安隱患

房署回覆指，發現德澤樓有43戶走廊牆身出現類似符號，因符號模糊不清，相信留在牆身一段頗長時間。為釋疑慮已安排工人清理，亦加強保安巡查及訪客登記。警方指接獲一女子報案，指邨內單位牆上出現藍色線條符號，暫列「雜項」。

除厚德邨外，昨日將軍澳健明邨明日樓亦有居民報案，指單位門口發現可疑記號。警方調查後，相信是過去工人工作時留下的符號，認為無可疑列雜項事件。不過當區區議員梁里指，明日樓另有保安隱患，因大堂有兩道門，正門設保安更亭，後門則沒有，但居民常用後門出入，擔心賊人趁人多混入上樓犯案。